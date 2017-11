W RPA minimalna kara za morderstwo to 15 lat, ale sąd odliczył Pistoriusowi okres, który już spędził za kratami.

Kilka tygodni temu Najwyższy Sąd Apelacyjny w RPA ocenił, że poprzedni wyrok nałożony na Pistoriusa w lipcu 2016 roku był "szokująco pobłażliwy".

W piątek byłego sportowca nie było na ogłoszeniu orzeczenia.

Do tragedii doszło w nocy z 13 na 14 lutego 2013. W niejasnych okolicznościach utytułowany lekkoatleta, m.in. pięciokrotny mistrz paraolimpijski, zastrzelił partnerkę w swoim domu. Kobieta zginęła w toalecie, po tym jak Pistorius oddał cztery strzały przez zamknięte drzwi. Utrzymywał on, że to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, gdyż wziął ją za włamywacza.