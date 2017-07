Do drugiej fazy play off awansują tylko zwycięzcy poszczególnych grup, gdzie zmierzą się z zespołami grającymi w przyszłorocznych mistrzostwach Europy (Polacy po raz pierwszy od 2005 roku nie zagrają w ME). O awansie na mistrzostwa świata, które odbędą się w Niemczech i Danii (10-29 stycznia 2019 r.), zadecydują wyniki spotkań - mecz i rewanż.

Pierwsze mecze zaplanowano na 25 i 26 października. Druga kolejka będzie rozegrana trzy dni później. Pozostałe spotkania pierwszej fazy kwalifikacji odbędą się w styczniu 2018 r.

Grupy pierwszej fazy kwalifikacji MŚ 2019:

Gr. 1: Rosja, Finlandia, Słowacja, Luksemburg

Gr. 2: Litwa, Łotwa, Izrael, Gruzja

Gr. 3: Rumunia, Ukraina, Włochy, Wyspy Owcze

Gr. 4: Portugalia, Polska, Cypr, Kosowo

Gr. 5: Holandia, Belgia, Grecja, Turcja

Gr. 6: Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria, Estonia

Terminarz rozgrywek:

1. kolejka: 25-26 października 2017

2. kolejka: 28-29 października 2017

3. kolejka: 3-4 stycznia 2018

4. kolejka: 6-7 stycznia 2018

5. kolejka: 10-11 stycznia 2018

6. kolejka: 13-14 stycznia 2018