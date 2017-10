Tym samym narodowe organizacje antydopingowe nie będą zobowiązane do przeprowadzania testów na obecność alkoholu. Listę zatwierdził Komitet Wykonawczy WADA podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia w Paryżu.

Alkohol był do tej pory traktowany jako substancja zakazana, gdyż zabroniono go używać w czterech sportach: samochodowym, motorowodnym oraz w lotnictwie i łucznictwie. WADA poinformowała, że wszystkie te federacje zostały już poinformowane o zmianie, by mogły do końca roku dostosować do nowych reguł swoje przepisy.

To nie koniec zmian w WADA. W 2019 r. w Katowicach odbędzie się Światowa Konferencja Antydopingowa, podczas której dojdzie do wyboru nowych władz organizacji oraz przeglądu Światowego Kodeksu Antydopingowego. Poprzednie konferencje odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie i Johannesburgu.