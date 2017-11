Kadłub samolotu ozdobiło logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Znalazł się także napis w języku angielskim "Proud to fly the Polish Olympic Team" (Dumny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej).

Podpisana umowa dotyczy nie tylko rozpoczynających się 9 lutego zimowych igrzysk w Korei Południowej, ale także letnich Tokio 2020 i zimowych Pekin 2022.

To dla nas ogromna radość i honor. Tak się składa, że Seul, Tokio i Pekin to regularnie obsługiwane przez LOT kierunki długodystansowe. Ze sportowcami łączy nas zaangażowanie w dążeniu do celu oraz profesjonalizm. Jesteśmy w stanie zagwarantować im najbardziej komfortową i bezpieczną podróż - powiedział prezes LOT-u Rafał Milczarski.