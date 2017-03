Skład kadry uzupełnili w piątek Artur Jędrzejczyk i Michał Pazdan z Legii Warszawa, Jacek Góralski z Jagiellonii Białystok, Damian Dąbrowski z Cracovii, Sławomir Peszko z Lechii Gdańsk oraz Krzysztof Mączyński i Maciej Sadlok z Wisły Kraków.

Ten ostatni, 27-letni obrońca, poprzednim razem wystąpił w kadrze narodowej w 2011 roku, ale od pewnego czasu był w kręgu zainteresowań obecnego selekcjonera. W listopadzie ubiegłego roku został powołany dodatkowo do reprezentacji na mecz eliminacyjny z Rumunią w Bukareszcie (3:0) i towarzyski ze Słowenią we Wrocławiu (1:1).

Natomiast Peszko znalazł się w kadrze, mimo że aktualnie jest zawieszony za skandaliczne zachowanie w trakcie meczu z Lechem Poznań. Pomocnik Lechii najpierw wytargał za ucho Tomasza Kędziorę, a kilkanaście minut później tego samego zawodnika uderzył łokciem w twarz.

Po czterech spotkaniach kwalifikacji MŚ 2018 Polska prowadzi w grupie E z 10 punktami. Czarnogóra ma o trzy mniej i zajmuje drugie miejsce. Dalej sklasyfikowane są Dania (6 pkt), Rumunia (5), Armenia (3), a tabelę zamyka Kazachstan (2).

Powołani na mecz eliminacji MŚ 2018 z Czarnogórą:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (Swansea City), Wojciech Szczęsny (AS Roma), Łukasz Skorupski (Empoli)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (US Palermo), Kamil Glik (AS Monaco), Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan (obaj Legia Warszawa), Maciej Sadlok (Wisła Kraków).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Olympique Lyon), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Damian Dąbrowski (Cracovia), Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Jacek Góralski (Jagiellonia Białystok).

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga).