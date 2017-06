W centrum rozrywki Messiego ma znajdować się ponad 20 rozmaitych atrakcji bezpośrednio związanych z zawodnikiem Barcelony. Argentyńczyk podkreślił, że wiele z nich będzie opartych na technologii wirtualnej i tzw. rozszerzonej rzeczywistości, dzięki którym zwiedzający będą mogli śledzić przebieg jego kariery oraz brać udział w piłkarskich treningach.

Park zostanie wybudowany przez konsorcjum chińskich przedsiębiorstw działających we współpracy z agencją zajmującą się wizerunkiem Messiego - Leo Messi Management oraz hiszpańską firmą Mediapro - poinformował brytyjski dziennik "Independent".

Według inwestorów byłby to "najlepszy park tematyczny świata", a jego oferta określana jest jako "oparta na rewolucyjnej technologii, dzięki której odwiedzający będą w stanie zanurzyć się we wszystkim, co dotyczy Messiego, przy pomocy najnowszych rozwiązań".

Podczas wizyty w Chinach Messi powiedział, że spodziewa się pozytywnego oddziaływania atrakcji parku na pokolenia młodych piłkarzy. Mam nadzieję, że uda się zapewnić im wrażenia, jakich nie mieli nigdy wcześniej i tym samym zainspirować do zajęcia się sportem naprawdę wcześnie. Być może poczują moją obecność, gdy będą zwiedzać ten park - cytował wypowiedź zawodnika dziennik "China Daily".

Nowy obiekt ma mieć 4,2 tys. metrów kwadratowych atrakcji pod dachem oraz 3,4 tys. przestrzeni zewnętrznej.

Messi jest pięciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki FIFA dla najlepszego zawodnika na świecie. W ubiegłym roku w rankingu "Forbesa" znajdował się na drugim miejscu na liście najlepiej zarabiających sportowców na świecie z dochodami w wysokości 81,4 mln dolarów. Wyprzedził go jedynie Portugalczyk Christiano Ronaldo z Realu Madryt, który w 2016 r. zarobił 88 mln dol.

Chiny stawiają na rozwój piłki nożnej. Prezydent Xi Jinping jest fanem tego sportu i wielokrotnie zapowiadał, że jednym z jego marzeń jest zorganizowanie mundialu w Chinach oraz w przyszłości wygrana w tych zawodach.