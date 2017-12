Według kilku źródeł wydała na nie 78 mln euro. Spotkania mają być pokazywane w kanałach płatnych, nie zaś ogólnodostępnych.

Piłkarskiej reprezentacji Włoch zabraknie w mundialu po raz pierwszy od 1958 r. Nie zdołała awansować bezpośrednio, a w barażach przegrała ze Szwecją (0:1 i 0:0).

W 2014 r. prawa do transmisji MŚ w Brazylii miały we Włoszech wspólnie telewizja publiczna i stacje należące do grupy SKY.