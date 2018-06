Przygotowania Hiszpanów do mundialu długo przebiegały w spokojnej atmosferze. We wtorek jednak ogłoszono, że po mistrzostwach Lopetegui obejmie Real Madryt. Władze federacji niezadowolone z takiego obrotu sprawy w środę pozbawiły go funkcji selekcjonera. Zastąpił go Fernando Hierro, który miał w Rosji pełnić rolę dyrektora sportowego.

"Musimy przestać myśleć o przeszłości skupić się na meczu z Portugalią. Nie ma czasu na lamentowanie, musimy zachowywać się dojrzale" - podkreślił Hierro.

Pełne obaw są tamtejsze media, ale spokojniej do całej sprawy podchodzi były selekcjoner Vicente del Bosque.

"Pod wieloma względami to na pewno jest sytuacja niekomfortowa. Nasi piłkarze to jednak profesjonaliści. Myślę, ze każdy z nich jest podekscytowany grą na mundialu i da z siebie wszystko" - powiedział trener, pod którego wodzą Hiszpania wygrała MŚ 2010 i Euro 2012.

"La Roja" jest niepokonana od dwóch lat. Z 20 ostatnich meczów wygrała 14, a sześć zremisowała. Portugalia natomiast w poprzednich 24 spotkaniach przegrała tylko raz.

Drużyny te grały ze sobą do tej pory 35-krotnie. Hiszpania ma na koncie 16 zwycięstw, a Portugalia tylko sześć. Na mundialu natomiast spotkały się poprzednio osiem lat temu. W Kapsztadzie w 1/8 finału 1:0 wygrała Hiszpania, która lepsza była także w półfinale Euro 2012, wygrywając po karnych.

O sile Portugalii stanowi przede wszystkim Cristiano Ronaldo. W poprzednich MŚ jego drużyna niespodziewanie odpadła już w fazie grupowej, w tabeli ustępując Niemcom i Amerykanom. W Euro 2016 za to udało jej się triumfować, choć nie była zaliczana do faworytów.

"Na boisku łatwo zauważyć jak istotny dla nas jest Cristiano. Jego wkład w grę jest nie do przecenienia. Stanowi olbrzymie zagrożenie dla rywala, a dla nas jest prawdziwym przykładem, liderem" - komplementował kolegę z drużyny pomocnik Manchesteru City Bernardo Silva.

Mecz odbędzie się na stadionie Fiszt, który był miejscem ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk Soczi 2014. Na potrzeby piłkarskie został specjalnie przebudowany.

W drugim spotkaniu grupy B, w Sankt Petersburgu Maroko zmierzy się z Iranem. Taki skład grupy powoduje, że pokonany w meczu Portugalia - Hiszpania wciąż będzie postrzegany jako faworyt w walce o awans do 1/8 finału.

Przypuszczalne składy (grupa B, piątek, godz. 20 czasu polskiego, Soczi):

Portugalia: 1-Rui Patricio - 5-Raphael Guerreiro, 6-Jose Fonte, 3-Pepe, 21-Cedric - 10-Joao Mario, 8-Joao Moutinho, 14-William, 11-Bernardo Silva - 7-Cristiano Ronaldo, 17-Goncalo Guedes

Hiszpania: 1-David De Gea - 18-Jordi Alba, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 4-Nacho - 5-Sergio Busquets, 10- Thiago Alcantara, 6-Andres Iniesta, 22-Isco, 21-David Silva - 19-Diego Costa

Sędzia: Gianluca Rocchi (Włochy)