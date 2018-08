Redakcja Dziennik.pl

Villalba do stolicy Wielkopolski przybył w niedzielę po południu i obejrzał spotkanie Lecha z Cracovią. W poniedziałek przechodził testy medyczne.

"Dioni to zawodnik o innej charakterystyce niż Christian Gytkajer. Daje jeszcze więcej możliwości rozwiązywania akcji. Lubi grać w ataku szybkim, dobrze radzi sobie z wykorzystywaniem dużych przestrzeni. Dioni jest szybkim piłkarzem, potrafi strzelać lewą i prawą nogą, jednak co najważniejsze w trzech ostatnich sezonach popisywał się wysoką skutecznością, strzelił 58 bramek w niższych ligach hiszpańskich. Jest to piłkarz z dużymi umiejętnościami technicznymi, który lubi zabrać się z piłką, dryblować" - ocenił zawodnika skaut Lecha Mateusz Kamowski, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Nowy nabytek Lecha do CF Fuenlabrada trafił z Racingu Santander. W ubiegłym sezonie wystąpił w 45 spotkaniach, zdobywając 23 bramki. Villalba ma swoim koncie cztery występy w ekstraklasie hiszpańskiej - w sezonie 2010/11. Wówczas reprezentował barwy Deportivo La Coruna. Grał także m.in. w Cadiz CF, CD Leganes, Hercules CF, Realu Oviedo oraz we włoskim Udinese Calcio.

Hiszpan to piąty transfer Lecha przeprowadzony w letnim okienku transferowym. Wcześniej zawodnikami "Kolejorza" zostali Tomasz Cywka, Karol Szymański oraz Portugalczycy Pedro Tiba i Joao Amaral.