"Milik poprosił mnie o to, by mógł jeszcze trochę potrenować, nie czuje się całkowicie gotowy"- poinformował trener na konferencji prasowej w przeddzień meczu Napoli z Palermo w ramach rozgrywek Serie A.

Maurizio Sarri w ten sposób odpowiedział na pytanie, czy polski piłkarz zostanie powołany na niedzielny mecz.

Trener neapolitańskiego klubu dodał: "Wczoraj rozmawiałem z Milikiem, który powiedział mi, że byłby bardziej zadowolony, gdyby nie przerywał treningów". Sarri podkreślił, że zawodnik "odczuwa taką potrzebę".

"Dzisiaj znów z nim porozmawiam, ale zamierzam uszanować jego odczucia" - zapewnił.

W październiku polski piłkarz przeszedł w Rzymie operację więzadła krzyżowego w kolanie.

W połowie stycznia profesor Pier Paolo Mariani, który go operował, orzekł po decydującej kontroli lekarskiej, że może on powrócić do treningów zespołowych.

Obecnie kluczową dla Napoli datą jest 15 lutego, gdy klub spod Wezuwiusza rozegra mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.