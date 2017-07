Matic, który 1 sierpnia skończy 29 lat, podpisał z MU trzyletnią umowę z możliwością przedłużenia o jeden rok.

Nemanja jest piłkarzem reprezentującym wszystko, czego chcemy od zawodnika. Lojalność, regularność, ambicję, umiejętność gry zespołowej. Chciałbym mu podziękować za chęć dołączenia do naszej drużyny, ponieważ bez tego sprowadzenie go mogło się okazać niemożliwe. Jestem pewien, że nasi piłkarze i kibice go pokochają - oświadczył trener MU Jose Mourinho, który w przeszłości pracował z Serbem w Chelsea.