Z czterech grup do drugiej rundy awansuje 16 zespołów, które utworzą cztery czterozespołowe grupy. Do następnego etapu rywalizacji przepustkę uzyska sześć drużyn, które przydzielone zostaną do dwóch trzyzespołowych grup. Ta faza zmagań wyłoni półfinalistów. Łącznie odbędą się 94 spotkania.

Miastami-gospodarzami są także Bolonia, Mediolan, Turyn i Sofia. Mundial odbędzie się w dniach 10-30 września.

Grupy mistrzostw świata siatkarzy: Grupa A (Rzym i Florencja): Włochy (organizator), Argentyna (7. miejsce w rankingu FIVB), Japonia (12), Belgia (15), Słowenia (23), Dominikana (38) Grupa B (Ruse): Brazylia (1), Kanada (6), Francja (9), Egipt (13), Chiny (20), Holandia (25) Grupa C (Bari): USA (2), Rosja (4), Serbia (11), Australia (16), Tunezja (24), Kamerun (30) Grupa D (Warna): Bułgaria (organizator), Polska (3), Iran (8), Kuba (16), Finlandia (18), Portoryko (29)