Zawody o mistrzostwo Polski w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to już niemal tradycja. W Zakopanem zaprezentuje się niemal cała krajowa czołówka, z bardzo dobrze spisującymi się w Pucharze Świata Kamilem Stochem i Maciejem Kotem na czele.

Pod Tatrami zabraknie jedynie Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego, Krzysztofa Bieguna, Krzysztofa Miętusa i Pawła Wąska, którzy wyjeżdżają do Engelbergu na zawody Pucharu Kontynentalnego (27-28 grudnia).

W Zakopanem tytułu bronić będzie Kot, który w marcu tego roku wygrał na skoczni w Wiśle-Malince. Drugi był wówczas Stefan Hula, a trzeci Stoch.

Kot jest zadowolony, że konkurs odbędzie się w Zakopanem. "Cieszę się, ponieważ nie musimy daleko jechać. Szczególnie w okresie świątecznym jest to dla mnie ważne, bo mogę spędzić więcej czasu w domu. No i rodzina przyjdzie na zawody" - powiedział PAP zawodnik miejscowego AZS.

Stoch jest tego samego zdania. "Fajnie, że w te święta mam niedaleko na skocznię. Poza tym bardzo lubię ten obiekt - skakanie tutaj zawsze sprawia mi dużo radości" - przyznał mistrz olimpijski z Soczi.

Świąteczny konkurs będzie ostatnim sprawdzianem kadrowiczów przed rozpoczynającym się 30 grudnia Turniejem Czterech Skoczni. Oprócz Stocha i Kota, na pierwsze zawody do niemieckiego Oberstdorfu pojadą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Klemens Murańka i Jan Ziobro.

Wielka Krokiew przeszła w tym roku częściową modernizację. Przebudowano próg, położone zostały tory lodowe, zamontowano też schody. To, że skocznia jest dobrze przygotowana do zawodów, potwierdzili zawodnicy kadry, którzy trenowali tu podczas krótkiego, zakończonego w czwartek, zgrupowania. W Zakopanem przez kilka ostatnich dni było mroźno, więc dołożono do naturalnej warstwy śniegu sztuczną.

Czy uda się ją utrzymać do dnia konkursu? Prognozy pogody wskazują, że organizatorzy nie powinni mieć z tym większego problemu, chociaż na 26 grudnia zapowiadane jest ocieplenie. W południe słupek rtęci ma wskazywać 5 stopni powyżej zera. Możliwe są też przelotne, niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Program mistrzostw Polski w skokach narciarskich w Zakopanem:

26 grudnia, poniedziałek 12.45 - seria próbna 13.45 - pierwsza seria konkursowa