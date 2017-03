Radości z sukcesu Żyły nie krył też szósty w czwartek Maciej Kot.

W końcu Polak stanął na podium i bardzo się z tego cieszę. Kiedy okazało się, że Norweg Andreas Stjernen go nie wyprzedził, co oznaczało, że medal jest już pewny, Piotrek doznał szoku. Ja jednak już po swoim skoku powiedziałem mu, że medal ma i zobaczymy tylko jakiego koloru - wspomniał Kot.

Żyła skakał w czwartek w nowych butach.

To, że Piotrek bez wahania zgodził się na wymianę butów zarządzoną przez Stefana Horngachera świadczy o jego odwadze i pełnym zaufaniu do trenera. Nie każdy zdecydowałby się na taki krok, kiedy nowy sprzęt możesz sprawdzić tylko w serii próbnej przed konkursem mistrzostw świata - dodał Kot.

Na treningach Żyła prezentował się nieco słabiej od Stocha, Kota i Dawida Kubackiego. Pojawiły się spekulacje, czy w składzie nie zastąpi go Jan Ziobro. Horngacher o rezygnacji z Żyły nie myślał jednak nawet przez moment.

Może i dobrze, że trochę odstawał. Kiedy jesteś tym atakującym, na którego mało kto liczy, to towarzyszące zawodom emocje są mniejsze. Nigdy nie było takiego ryzyka, że mógłby go zastąpić Jasiek. Stefan wręcz się zdenerwował, gdy któryś z dziennikarzy zapytał o możliwość takiej roszady. Piotrek od początku był dla niego numerem trzy i Jasiek teoretycznie mógł "wygryźć" Dawida, ale musiałby tu skakać perfekcyjnie - zdradził Adam Małysz , dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN.

Podkreślił, że "trzeba cenić dzisiejsze skoki Piotrka".

Ten w drugiej serii to była prawdziwa petarda. To się rzadko zdarza nawet zawodnikom najwyższej klasy. Chwała mu za to. Myślę, że miał szansę nawet wygrać. Kiedyś największym problem Piotrka było to, że nie potrafił się skoncentrować. Jeden skok oddawał dobry, ale drugi był już słabszy. Tym razem było inaczej - dodał świetny przed laty narciarz.