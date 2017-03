Zapytany o problemy w locie, jakie miał Kamil Stoch, Żyła potwierdził, że takie przypadki, szczególnie podczas treningów, są dość częste.

Kamil "złapał świdra", narta mu poszła w dół. Dobrze, że nie odkręciło go całkiem, wtedy miałby o wiele większe problemy. W takich sytuacjach poziom adrenaliny skacze do góry, ale dla nas to nic nowego - zaznaczył.