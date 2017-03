"Brak Andy'ego to oczywiście ogromna strata...ale najważniejsze jest to, że życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i sprawności. Wiem, że chciałby być wtedy z resztą drużyny" - zaznaczył kapitan Brytyjczyków Leon Smith.

W składzie znaleźli się: Dan Evans, Kyle Edmund oraz debliści Jamie Murray i Dominic Inglot.

Lidera światowego rankingu zabrakło w składzie również na lutowy mecz pierwszej rundy z Kanadą (3:2).

Andy Murray z kłopotami z łokciem zmaga się już od jakiegoś czasu. Z tego powodu nie wystąpił w turnieju ATP Masters 1000 w Miami. We wcześniejszej imprezie tej rangi - w Indian Wells - odpadł już w drugiej rundzie. Media sugerują, że może go też zabraknąć w rozpoczynającym się 17 kwietnia turnieju w Monte Carlo.

Kapitan Francuzów Yannick Noah powołał: Lucasa Pouille, Gillesa Simona, Nicolasa Mahuta i Pierre-Huguesa Herberta.

W składzie Hiszpanów na ćwierćfinałowe spotkanie z Serbią w Belgradzie zabraknie zaś Rafaela Nadala.