Radwańska w tym sezonie, jak na razie, przeżywa trudne chwile. W pierwszej połowie stycznia dotarła do finału w Sydney, ale w każdym z pięciu kolejnych turniejów wygrywała maksimum jeden mecz.

Start w 2017 roku był bardzo podobny do 2015. Aczkolwiek finałem w Sydney trochę nadrobiłam w porównaniu z tamtym sezonem, gdzie takiego wyniku nie było. Na pewno to raczej taki wolny start. Mam nadzieję, że końcówka będzie równie dobra, jak dwa lata temu - zaznaczyła krakowianka, która wtedy zamknęła sezon triumfem w prestiżowej imprezie masters - WTA Finals.

Po słabszych wynikach pojawiły się głosy, że występującej od wielu lat bez dłuższej przerwy zawodniczce przydałby się odpoczynek od gry i rezygnacja z kilku turniejów.

Decyzja o przerwie jest bardzo ciężka, bo są oczywiście plusy, ale też minusy. Przerwa od turniejów, od rytmu meczowego, od adrenaliny może sporo kosztować. Niektórzy wracają bardzo szybko, innym zajmuje to sporo czasu, więc absolutnie nie ma tu reguły. Nie ma znaczenia, kto na jakim poziomie gra. Zrobienie takiej przerwy świadomie to bardzo trudna decyzja i wymaga długiego przemyślenia. Na razie nie mam takiej potrzeby, a zobaczymy, co będzie dalej - podkreśliła ósma rakieta świata.