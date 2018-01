Mecz otwarcia - wygrany z Czeszką Kristyną Pliskovą 2:6, 6:3, 6:2 - Radwańska rozegrała na korcie nr 8 wieczorem czasu miejscowego. Dwa dni później zainaugurowała rywalizację na tym samym obiekcie. Niezależnie od pory jednak tak samo jak we wtorek 35. w rankingu WTA Polka słabo rozpoczęła spotkanie, czego efektem było przegranie pierwszego seta.

W momencie rozpoczęcia pojedynku krakowianki z 43. na światowej liście Curenko temperatura w Melbourne wynosiła 33 stopnie Celsjusza. Ostrzegano od razu, że może ona w kolejnych godzinach zbliżyć się do 40 st.

W pierwszej odsłonie podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie robiła swoim serwisem zbyt dużej krzywdy przeciwniczce, a dodatkowo często się myliła w trakcie wymian, które przeważnie nie trwały długo. Ukrainka nie miała większych problemów z zanotowaniem dwóch przełamań. W czwartym gemie Polka zmarnowała "break pointa". Nieliczne w tej odsłonie punkty zdobywała głównie za sprawą błędów Curenko. Przy stanie 1:5 Radwańska długo walczyła na przewagi, by utrzymać podanie, broniąc przy tym piłki setowej. W ósmym gemie ponownie pojawiła się szansa, by odrobiła stratę jednego przełamania, ale Ukrainka zapobiegła temu i objęła prowadzenie w meczu. Krakowianka, gdy jest w formie, słynie z bardzo małej liczby niewymuszonych błędów. W czwartek tylko w pierwszej partii miała ich na koncie aż 17.

Dopiero w drugiej odsłonie nastąpiło jej przebudzenie. Znacznie lepiej spisująca się Polka objęła prowadzenie 4:1. Jej kibice już powoli cieszyli się na myśl o trzecim secie, ale nastąpił zwrot akcji. Mieszkająca w Kijowie zawodniczka wygrała cztery gemy z rzędu i to ona teraz była blisko wygrania całego spotkania. Radwańska odpowiedziała jednak "breakiem", a następnie wygrała gema przy własnym podaniu. W kolejnym Ukrainka, która miała chwilowe kłopoty z zachowaniem równowagi przy serwowaniu, prowadziła 40:0, by przegrać cztery kolejne punkty. W jednej z akcji po zagraniu krakowianki piłka przeszła po taśmie na drugą stronę kortu. Po chwili w ten sam sposób szczęście uśmiechnęło się do jej rywalki. Ostatnią wymianę w tej partii wygrała jednak Polka po autowym zagraniu Curenko.

Przed decydującą odsłoną Ukrainka poprosiła o przerwę medyczną, w trakcie której fizjoterapeutka zajmowała się jej lewą stopą. Po powrocie na kort kibice zobaczyli więcej ofensywnej gry ze strony Polki, która poprawiła także własne podanie. Słabiej pod tym względem zaczęła zaś spisywać się Curenko, notująca kolejne podwójne błędy (w całym meczu miała ich siedem). Jedyne w tej odsłonie przełamanie 35. rakieta świata zaliczyła w drugim gemie. Niewiele brakowało, by przeciwniczka nadrobiła to przy stanie 4:1 dla Radwańskiej. Ta ostatnia wybroniła się jednak wówczas, a po dwóch godzinach i 17 minutach gry - wykorzystując drugą piłkę meczową - wywalczyła awans.

Krakowianka po raz drugi w karierze pokonała Curenko, ale nie tak efektownie jak poprzednio. Pięć lat temu w 1/8 finału imprezy WTA w Brukseli 28-letnia zawodniczka oddała ukraińskiej rywalce zaledwie jednego gema.

Mająca za sobą trudny - ze względu na spadek formy i kłopoty zdrowotne - Polka po raz 12. z rzędu startuje w Australian Open. Najlepiej wspomina edycję z 2014 roku i sprzed dwóch lat, gdy dotarła do półfinału. W poprzednim sezonie odpadła w drugiej rundzie.

Tenisistka z Kijowa brała udział w tym turnieju po raz ósmy z kolei. Jej największym sukcesem w Wielkim Szlemie jest 1/8 finału US Open 2016. W Melbourne jej najlepszy wynik to trzecia runda sprzed pięciu lat.

Do trzeciej rundy tegorocznych zmagań w Melbourne awansowała wcześniej już Magda Linette, która w piątek zmierzy się z Czeszką Denisą Allertovą. Poprzednio dwie polskie singlistki dotarły do trzeciej fazy zmagań w Melbourne 10 lat temu, a były nimi Agnieszka Radwańska i Marta Domachowska. W Wielkim Szlemie zaś taka sytuacja miała miejsce poprzednio podczas ubiegłorocznego French Open za sprawą właśnie krakowianki i Linette.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej kobiet:

Agnieszka Radwańska (Polska, 26) - Łesia Curenko (Ukraina) 2:6, 7:5, 6:3