Marceli Bogusławski nie do zatrzymania. Dwa etapy i dwa zwycięstwa w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków

Drugi etap ponownie dla Bogusławskiego

Drugi etap 37. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków prowadził ze Zduńskiej Woli do Sieradza i liczył 94 kilometry. Płaska trasa po drogach województwa łódzkiego zakończyła się sprinterskim finiszem, na którym ponownie najlepszy okazał się Marceli Bogusławski.

Podobnie jak kilka godzin wcześniej podczas inauguracyjnego etapu do Bełchatowa, zawodnik ATT Investments na ostatnich metrach wyprzedził Radosława Frątczaka z zespołu Wibatech Lubelskie Perła Polski. Trzecie miejsce ponownie zajął Holender Lars Rouffaer (EEW-VDK).

Siła drużyny kluczem do sukcesu

Po drugim zwycięstwie z rzędu Bogusławski podkreślał, że sukces jest efektem świetnej współpracy całego zespołu.

– Wspólnie powtórzyliśmy sukces sprzed południa. Te dwa pierwsze etapy wygraliśmy ciężką pracą. Jesteśmy zgraną drużyną i pokazujemy to na tym wyścigu. Moi koledzy znów wykonali niesamowitą pracę i ustawili mnie na ostatnich metrach w świetnej pozycji, a ja to wykończyłem – powiedział zawodnik.

28-letni kolarz przyznał również, że większym wyzwaniem było zwycięstwo na pierwszym etapie z Łodzi do Bełchatowa.

– Było bardzo gorąco i upał naprawdę mocno doskwierał. Na drugim etapie ze Zduńskiej Woli do Sieradza było już chłodniej i łatwiej było zwyciężyć. W tamtym roku wygrałem tylko jeden etap, ale triumfowałem w klasyfikacji generalnej. Teraz idzie jeszcze lepiej i oby ta passa trwała do końca – zaznaczył lider wyścigu.

Lider umacnia przewagę

Dzięki dwóm etapowym zwycięstwom Bogusławski umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Po dwóch etapach wyprzedza Radosława Frątczaka o cztery sekundy, a Patryka Stosza z zespołu Voster o siedem sekund.

Kolejne miejsca zajmują Lars Rouffaer, Karl Kurits oraz Bartłomiej Proć.

Przed kolarzami trzeci etap

W czwartek peleton pozostanie w województwie łódzkim. Trzeci etap poprowadzi z Koluszek do Skierniewic i będzie liczył 169,3 kilometra.

Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków składa się z pięciu etapów, a jego zakończenie zaplanowano na sobotę w Jaworznie.

Czołówka drugiego etapu

Marceli Bogusławski (ATT Investments) – 2:00.07

Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) – ten sam czas

Lars Rouffaer (EEW-VDK) – ten sam czas

Karl Kurits (Lucky Sport) – ten sam czas

Rait Arm (Energus) – ten sam czas

Roan Konings (Metec–Solarwatt) – ten sam czas

Klasyfikacja generalna po dwóch etapach

Marceli Bogusławski (ATT Investments) – 3:39.03

Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) +4 s

Patryk Stosz (Voster) +7 s

Lars Rouffaer (EEW-VDK) +8 s

Karl Kurits (Lucky Sport) +8 s

Bartłomiej Proć (Wibatech Lubelskie Perła Polski) +10 s