Jonas Vingegaard – od targu rybnego do triumfu w Tour de France. Historia mistrza z małej duńskiej wioski

Z małej wioski na kolarski szczyt

Jonas Vingegaard urodził się w Hillerslev, niewielkiej miejscowości na północnym zachodzie Danii, liczącej zaledwie około 370 mieszkańców. Trudno wyobrazić sobie mniej oczywiste miejsce do wychowania przyszłego mistrza górskich etapów. Najwyższy punkt Danii, wzgórze Yding Skovhøj wznosi się bowiem zaledwie na 173 metry nad poziomem morza.

Początkowo przyszły zwycięzca Tour de France próbował swoich sił w piłce nożnej, jednak drobna budowa ciała nie ułatwiała mu rywalizacji.

– Zawsze w drużynie byłem najmniejszy i najsłabszy fizycznie – wspominał po latach.

Wiatr zamiast gór

Brak perspektyw w futbolu sprawił, że Vingegaard przesiadł się na rower. Choć w rodzinnych stronach nie miał podjazdów, każdego dnia mierzył się z silnym wiatrem, który stał się jego naturalnym partnerem treningowym.

Kiedy jako nastolatek zaczął ujawniać wielki talent, rodzice regularnie zabierali go do Francji. To właśnie tam poznawał legendarne alpejskie podjazdy, które później stały się jego największym atutem podczas Tour de France.

Ojciec kolarza, Claus, wspominał, że podczas rodzinnych wakacji wspólnie pokonywali słynne przełęcze, takie jak Glandon czy Galibier. Gdy on docierał na szczyt, młody Jonas zdążył już kilka razy wjechać i zjechać z góry. Rodzina spędzała także całe lipce na kempingu w Bourg-Saint-Maurice, obserwując na żywo zmagania zawodowców na Alpe d'Huez.

Targ rybny zahartował przyszłego mistrza

Droga Vingegaarda do światowej elity nie była usłana sukcesami. Gdy trafił do zespołu ColoQuick, jego szefowie postanowili wzmocnić charakter nieśmiałego i niezbyt pewnego siebie zawodnika.

19-letni Duńczyk został skierowany do pracy na targu rybnym w porcie Hanstholm. Każdego dnia od świtu pakował solę i dorsza, a dopiero po zakończeniu obowiązków rozpoczynał trening kolarski. To doświadczenie miało pomóc mu nabrać odporności psychicznej i przygotować się do zawodowego sportu.

Rodzina pozostaje najważniejsza

Mimo ogromnych sukcesów Vingegaard uchodzi za jednego z najbardziej skromnych kolarzy w peletonie. W przeciwieństwie do swojego wielkiego rywala Tadeja Pogacara nie szuka rozgłosu i nie korzysta z życia celebryty. Zamiast tego regularnie wraca do rodzinnych stron i podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina.

Podczas zwycięskich Tour de France w 2022 i 2023 roku na mecie towarzyszyły mu żona Trine oraz córka Frida.

– Zawdzięczam im wszystko. Są moimi pierwszymi kibicami – mówił Duńczyk.

Błyskawiczny awans do światowej czołówki

Przełom w karierze nastąpił w 2019 roku, gdy talent Duńczyka dostrzegło kierownictwo ekipy Jumbo-Visma. Już w swoim pierwszym sezonie w World Tour odniósł prestiżowe zwycięstwo etapowe w Tour de Pologne na trasie z Zakopanego do Kościeliska.

Dwa lata później po raz pierwszy stanął na podium Tour de France, zajmując drugie miejsce za Tadejem Pogacarem. W kolejnych dwóch edycjach w 2022 i 2023 roku to Vingegaard okazał się najlepszy, dwukrotnie pokonując Słoweńca w klasyfikacji generalnej.

Rywalizacja obu zawodników na stałe wpisała się już w historię współczesnego kolarstwa. W dwóch ostatnich edycjach Tour de France role się odwróciły i to Pogacar ponownie okazał się lepszy od Duńczyka, potwierdzając, że ich pojedynek pozostaje jednym z najbardziej fascynujących w świecie sportu.