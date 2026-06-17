Ewa Swoboda triumfuje w Ostrawie. Dobre występy Polaków na lekkoatletycznym mityngu

Swoboda najszybsza na 100 metrów

Ewa Swoboda potwierdziła wysoką formę, zwyciężając w biegu na 100 metrów. Reprezentantka Polski osiągnęła czas 11,09 s, wyprzedzając Nowozelandkę Zoe Hobbs (11,12 s) oraz Jamajkę Briannę Lyston (11,18 s).

Dla polskiej sprinterki był to kolejny udany występ w sezonie, który pokazuje jej gotowość do rywalizacji z czołówką światowego sprintu.

Minimalna porażka Skrzyszowskiej

Bardzo blisko zwycięstwa była także Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka uzyskała rezultat 12,66 s, przegrywając zaledwie o 0,01 s z Holenderką Nadine Visser. Trzecie miejsce zajęła reprezentantka Republiki Południowej Afryki Marione Fourie z czasem 12,68 s.

Czykier i Szymański poza podium

W rywalizacji mężczyzn na 110 metrów przez płotki najlepiej z Polaków spisał się Damian Czykier. Uzyskany czas 13,49 s dał mu czwarte miejsce. Tuż za nim sklasyfikowano halowego mistrza świata Jakuba Szymańskiego, który finiszował szósty z wynikiem 13,52 s.

Zwycięstwo odniósł Kubańczyk Kendry Menendez, osiągając czas 13,14 s.

Kołodziejski trzeci w skoku wzwyż

Na podium znalazł się również Mateusz Kołodziejski. Polski skoczek wzwyż pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,24 m, co zapewniło mu trzecie miejsce.

Lepsi okazali się jedynie Meksykanin Erick Portillo oraz Czech Jan Stefela, którzy zaliczyli wysokość 2,27 m.

Piąta lokata Ostrowskiego na milę

Filip Ostrowski zakończył zmagania w biegu na jedną milę na piątej pozycji. Polak uzyskał czas 3.51,45. Najszybszy był Amerykanin Nathan Green, który zwyciężył wynikiem 3.49,44.

Nieudany start Andrejczyk

Mniej powodów do zadowolenia miała Maria Andrejczyk. Polska oszczepniczka oddała wszystkie próby jako nieważne i nie została sklasyfikowana w konkursie.