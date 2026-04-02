Nowy trener Igi Świątek i trening z Nadalem. Francisco Roig przygotuje tenisistkę do gry na kortach ziemnych w Rafa Nadal Academy

Media: Roig przygotuje Świątek do gry na kortach ziemnych w Rafa Nadal Academy

O tym, że to Roig będzie trenował Świątek, poinformował w 1 kwietnia 2026 r. wieczorem francuski dziennik sportowy „L’Equipe”. Szkoleniowiec, który tego dnia skończył 58 lat, był m.in. w sztabie swojego rodaka Rafaela Nadala przez większość jego kariery.



„Świątek sięga po »metodę Nadala«, by zaliczyć dobry sezon na kortach ziemnych po zmianie trenera” – zatytułował swój tekst portal radia Cadena SER podkreślając, że polska tenisistka przeżywa „naprawdę trudny początek roku”.



„Ta telenowela dobiegła końca” – napisał dziennik „AS”, komentując rozejście się z Belgiem i zatrudnienie Hiszpana.



Polka była bez trenera od 23 marca, kiedy poinformowała o zakończeniu współpracy z Belgiem Wimem Fissette. Było to kilka dni po tym, jak była liderka światowego rankingu przegrała z Magdą Linette w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami.



Zmiana trenera jest pokłosiem słabszej formy Świątek, jaką prezentuje od początku tego sezonu. Po raz pierwszy od sześciu lat nie dotarła do półfinału żadnej imprezy, a drugi rok z rzędu nie wygrała turnieju w trzech pierwszych miesiącach. Jej dorobek z czterech startów to trzy ćwierćfinały, spadła też w światowym rankingu z drugiego na czwarte miejsce.

Iga Świątek potwierdza

W dniu 2 kwietnia 2026 r. Iga Świątek potwierdziła na swoim koncie na Instagramie, że jej nowym trenerem będzie właśnie Francisco Roig. "Welcome to the team, Francisco! Very excited for this new chapter." - napisała tenisistka.

Iga Świątek z nowym trenerem Francisco Roig

Kim jest Francisco Roig

Francisco Roig zakończył współpracę z francuskim tenisistą Giovannim Mpetshim Perricardem, z którym pracował zaledwie około miesiąca; wcześniej współpracował z Brytyjką Emmą Raducanu i Włochem Matteo Berrettini, a z Rafaelem Nadalem związany był w latach 2005-2022.



- Kiedy zaczęliśmy razem pracować, byłem dzieckiem i dopiero dołączałem do cyklu (ATP), wspólnie z moim wujkiem Tonim. Francis to świetny trener, który bardzo dobrze zna się na tenisie i pomagał mi stawać się coraz lepszym. Czuję dla niego tylko wdzięczność i życzę mu szczęścia w jego kolejnych projektach - powiedział na zakończenie współpracy Nadal, zwycięzca 22 imprez wielkoszlemowych, którego Świątek jest fanką.

Iga Świątek trenowała pod okiem Rafaela Nadala

„Witaj ponownie w Rafa Nadal Academy, ciesz się czasem spędzonym tutaj. Mamy nadzieję, że poczujesz się jak w domu” – napisał Nadal na Instagramie pod wspólnym zdjęciem na tle jednego z kortów ziemnych. Hiszpan, który jest idolem Świątek, wziął udział w zajęciach i dzielił się wskazówkami.

Rafa Nadal Academy

„Iga chce wzmocnić swoją formę przed sezonem na kortach ziemnych, będzie trenowała w Rafa Nadal Academy. Jest to środowisko, które Roig doskonale zna po dziesięcioleciach pracy u boku Nadala” – podkreślił „AS”.



Rafa Nadal Academy to centrum sportowe, założone w 2016 r. przez utytułowanego hiszpańskiego tenisistę na Majorce, w jego rodzinnym mieście Manacor. Kompleks może pochwalić się świetną infrastrukturą i zapleczem technicznym, a sama Świątek jest fanką Nadala.

Rafa Nadal Academy

W poniedziałek organizatorzy turnieju WTA w Madrycie poinformowali, że Świątek będzie jedną z gwiazd odbywających się w dniach 20 kwietnia – 3 maja rozgrywek. Polka triumfowała tu w 2024 r.; w minionym sezonie uległa w półfinale Coco Gauff, a zawody wygrała Białorusinka Aryna Sabalenka.



Najbliższy turniej z udziałem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej Igi Świątek rozpocznie się 13 kwietnia w Stuttgarcie. Celem na najbliższy czas zapewne będzie French Open, które rozpocznie się 24 maja. Świątek w Paryżu zwyciężała w 2020 roku i w latach 2022-24. (PAP)

Z Madrytu – Marcin Furdyna (PAP)

mrf/ cegl/ wkp/ af/