Dziennik Gazeta Prawana logo

Więcej aktywności, słabsza kondycja? GUS pokazuje paradoks Polaków

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:21
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Więcej aktywności, słabsza kondycja? GUS pokazuje paradoks Polaków
Więcej aktywności, słabsza kondycja? GUS pokazuje paradoks Polaków/ShutterStock
W ostatnich latach wzrosła aktywność ruchowa Polaków, ale jednocześnie pogorszyły się oceny dotyczące ich kondycji fizycznej - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS - na podstawie danych zebranych głównie w 2025 roku - przekazał, że liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej w porównaniu do danych z 2021 roku wzrosła o 4,9 proc. Zadeklarowało ją 43,7 proc. Polaków (41,5 proc. kobiet i 46,1 proc. mężczyzn).

Udział Polaków w aktywności sportowej

Regularną aktywność - co najmniej raz w tygodniu - zadeklarowało 22,9 proc. osób, wobec 20,6 proc. w 2021 roku. Największą aktywnością w tym względzie wykazywali się mieszkańcy dużych miast (prawie 60 proc.), a tylko jedna trzecia mieszkańców wsi.

Najpopularniejsza forma aktywności fizycznej

Najpopularniejszą formą aktywności fizycznej (25,9 proc) jest jazda na rowerze, drugie miejsce zajęło pływanie, a największą motywację stanowią przyjemność i rozrywka. Z drugiej strony, wśród przyczyn nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej najczęściej wymieniano brak wolnego czasu (33 proc.), na drugą najbardziej znaczącą przyczyną był brak zainteresowania lub preferowanie wypoczynku biernego (22,6 proc.).

Średni koszt poniesiony na sport i rekreację ruchową przez gospodarstwo domowe wyniósł - według GUS - 1873 zł, w tym na zakup sprzętu sportowego 279 zł.

Ocena złej kondycji Polaków

Spadł za to odsetek Polaków deklarujących bardzo dobrą bądź dobrą kondycję fizyczną - z 65,7 w 2021 roku do 64,3 obecnie. Również mniej osób (o 1,4 proc.) ocenia siebie jako bardzo sprawne.

Z kolei osoby oceniające swoją kondycję fizyczną jako złą lub bardzo złą stanowiły 8,8 proc. badanych, przy czym w grupie wiekowej 60 lat i więcej odsetek ten wyniósł 22,8. W porównaniu z 2021 r. wzrósł on o 1,0 proc.

Jak poinformował GUS, w badaniu nie był uwzględniony udział w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego młodzieży szkolnej i akademickiej oraz udział w rehabilitacji ruchowej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: sportGUSkondycja
Powiązane
Reprezentant Polski napadnięty we własnym domu. Rodzina piłkarza w obawie o bezpieczeństwo opuściła kraj
Reprezentant Polski napadnięty we własnym domu. Rodzina piłkarza w obawie o bezpieczeństwo opuściła kraj
Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole
Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole
PZPN nie skusił się na wielkie pieniądze. Kulesza nie dał się przekupić Iranowi
PZPN nie skusił się na wielkie pieniądze. Kulesza nie dał się przekupić Iranowi
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWięcej aktywności, słabsza kondycja? GUS pokazuje paradoks Polaków »
Zobacz
|
pieniądze, senior, banknoty
60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Barbara Nowacka, Nowacka
Nowacka przekazała dobrą wiadomość dla uczniów. "Już nie może tak być"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj