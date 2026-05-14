Więcej aktywności, słabsza kondycja? GUS pokazuje paradoks Polaków

GUS - na podstawie danych zebranych głównie w 2025 roku - przekazał, że liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej w porównaniu do danych z 2021 roku wzrosła o 4,9 proc. Zadeklarowało ją 43,7 proc. Polaków (41,5 proc. kobiet i 46,1 proc. mężczyzn).

Udział Polaków w aktywności sportowej

Regularną aktywność - co najmniej raz w tygodniu - zadeklarowało 22,9 proc. osób, wobec 20,6 proc. w 2021 roku. Największą aktywnością w tym względzie wykazywali się mieszkańcy dużych miast (prawie 60 proc.), a tylko jedna trzecia mieszkańców wsi.

Najpopularniejsza forma aktywności fizycznej

Najpopularniejszą formą aktywności fizycznej (25,9 proc) jest jazda na rowerze, drugie miejsce zajęło pływanie, a największą motywację stanowią przyjemność i rozrywka. Z drugiej strony, wśród przyczyn nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej najczęściej wymieniano brak wolnego czasu (33 proc.), na drugą najbardziej znaczącą przyczyną był brak zainteresowania lub preferowanie wypoczynku biernego (22,6 proc.).

Średni koszt poniesiony na sport i rekreację ruchową przez gospodarstwo domowe wyniósł - według GUS - 1873 zł, w tym na zakup sprzętu sportowego 279 zł.

Ocena złej kondycji Polaków

Spadł za to odsetek Polaków deklarujących bardzo dobrą bądź dobrą kondycję fizyczną - z 65,7 w 2021 roku do 64,3 obecnie. Również mniej osób (o 1,4 proc.) ocenia siebie jako bardzo sprawne.

Z kolei osoby oceniające swoją kondycję fizyczną jako złą lub bardzo złą stanowiły 8,8 proc. badanych, przy czym w grupie wiekowej 60 lat i więcej odsetek ten wyniósł 22,8. W porównaniu z 2021 r. wzrósł on o 1,0 proc.

Jak poinformował GUS, w badaniu nie był uwzględniony udział w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego młodzieży szkolnej i akademickiej oraz udział w rehabilitacji ruchowej.