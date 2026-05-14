Dziennik Gazeta Prawana logo

Reprezentant Polski napadnięty we własnym domu. Rodzina piłkarza w obawie o bezpieczeństwo opuściła kraj

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 10:53
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Reprezentant Polski napadnięty we własnym domu. Rodzina piłkarza w obawie o bezpieczeństwo opuściła kraj
Reprezentant Polski napadnięty we własnym domu. Rodzina piłkarza w obawie o bezpieczeństwo opuściła kraj/Shutterstock
Jan Bednarek na początku maja cieszył się ze zdobycia mistrzostwa Portugalii w barwach FC Porto. Niestety, kilka dni później reprezentant Polski przeżył dramatyczne chwile. 30-latek wraz z rodziną zostali napadnięci we własnym domu. Bliscy piłkarza opuścili kraj, a do całej sprawy odniósł się prezes klubu.

Przestępcy grozili reprezentantowi Polski nożem

Kilka dni po zdobyciu przez FC Porto mistrzowskiego tytułu do domu Bednarka włamali się złodzieje. Piłkarz z rodziną wrócili do domu i zastali tam przestępców, którzy zaczęli im grozić nożem. Bandyci wynieśli kosztowności o wartości ok. 150 tys. euro.

Choć od dramatycznych wydarzeń minęło już trochę czasu, to ten koszmar nadal ma spory wpływ na życie piłkarza i jego rodziny. Ze względów bezpieczeństwa bliscy Bednarka opuścili Portugalię, a reprezentant Polski obecnie w towarzystwie swojego taty.

Bednarek dochodzi do siebie po traumie

Do sprawy napadu na Bednarka i jego rodzinę odniósł się prezes FC Porto. Andre Villas-Boas na łamach portugalskich mediów zdradził jak aktualnie czuje się Polak.

Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii
Bednarek zapewnił FC Porto zwycięstwo i mistrzostwo Portugalii

To była sytuacja bardzo niebezpieczna sytuacja. Pojawiły się groźby fizyczne i napięta atmosfera. FC Porto stoi po stronie Bednarka, zapewniając mu i jego rodzinie jak największe bezpieczeństwo. Rodzina zdecydowała się opuścić kraj, a zawodnik jest teraz z ojcem i dochodzi do siebie po traumie. Wydaje się, że czuje się dobrze, jest zmotywowany i z pewnością zostanie włączony do kadry zespołu na najbliższy mecz - poinformował szef FC Porto.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnajan bednarekFC Portoreprezentant Polski
Powiązane
Liga Europy. Brutalny faul Jana Bednarka. Czerwona kartka dla reprezentanta Polski
Liga Europy. Brutalny faul Jana Bednarka. Czerwona kartka dla reprezentanta Polski
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Były selekcjoner reprezentacji Polski krytykuje Jana Urbana. "Tak się nie gra meczów o wszystko"
Prezes PZPN Cezary Kulesza
Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie przyszłości Jana Urbana. Ogłosił tuż po meczu ze Szwecją
Jan Urban
Jan Urban ujawnił, kto zagra ze Szwecją. "Nie możemy nie wystawić piłkarza o takim potencjale"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraReprezentant Polski napadnięty we własnym domu. Rodzina piłkarza w obawie o bezpieczeństwo opuściła kraj »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Barbara Nowacka, Nowacka
Od 1 września nowa ocena w szkołach. MEN wyjaśnia zasady
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Exlantix ES
Jeździłem chińskim sedanem za ponad 300 tysięcy złotych. Teraz już nie mam wątpliwości
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj