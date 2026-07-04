Aleksandra Mirosław straciła rekord świata. Emma Hunt złamała granicę sześciu sekund

Mirosław kończy karierę
Dotychczas najszybciej ściankę pokonała Aleksandra Mirosław. Mistrzyni olimpijska z Paryża w październiku 2025 w czasie mistrzostw świata z Seulu osiągnęła 6,03.
Mirosław w dniu swoich 32. urodzin ogłosiła, że wraz z końcem sezonu odejdzie na sportową emeryturę. Start w dawnej stolicy Polski był więc dla niej jednym z ostatnich w karierze.
Mirosław zdyskwalifikowana
Mirosław na zawodach w Krakowie nie tylko straciła rekord świata, a w finale miała ogromnego pecha. Zaliczyła falstart i została dyskwalifikowana.
Wyścig finałowy wygrała reprezentantka Indonezjii, Made Rita. Drugie miejsce zajęła Natalia Kałucka. Nowa rekordzistka świata, Emma Hunt popełniła błąd i zajęła trzecią lokatę.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.