Aleksandra Mirosław straciła rekord świata. Emma Hunt złamała granicę sześciu sekund

Mirosław kończy karierę

Dotychczas najszybciej ściankę pokonała Aleksandra Mirosław. Mistrzyni olimpijska z Paryża w październiku 2025 w czasie mistrzostw świata z Seulu osiągnęła 6,03.

Mirosław w dniu swoich 32. urodzin ogłosiła, że wraz z końcem sezonu odejdzie na sportową emeryturę. Start w dawnej stolicy Polski był więc dla niej jednym z ostatnich w karierze.

Mirosław zdyskwalifikowana

Mirosław na zawodach w Krakowie nie tylko straciła rekord świata, a w finale miała ogromnego pecha. Zaliczyła falstart i została dyskwalifikowana.

Wyścig finałowy wygrała reprezentantka Indonezjii, Made Rita. Drugie miejsce zajęła Natalia Kałucka. Nowa rekordzistka świata, Emma Hunt popełniła błąd i zajęła trzecią lokatę.