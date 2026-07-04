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Aleksandra Mirosław straciła rekord świata. Emma Hunt złamała granicę sześciu sekund

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
43 minut temu
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Aleksandra Mirosław straciła rekord świata. Emma Hunt złamała granicę sześciu sekund
Aleksandra Mirosław straciła rekord świata. Emma Hunt złamała granicę sześciu sekund/PAP
Emma Hunt pobiła wyczyn Aleksandry Mirosław. Amerykanka w ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie wynikiem 5,99 ustanowiła nowy rekord świata. To pierwsza kobieta, która złamała granicę sześciu sekund.

Mirosław kończy karierę

Dotychczas najszybciej ściankę pokonała Aleksandra Mirosław. Mistrzyni olimpijska z Paryża w październiku 2025 w czasie mistrzostw świata z Seulu osiągnęła 6,03.

Mirosław w dniu swoich 32. urodzin ogłosiła, że wraz z końcem sezonu odejdzie na sportową emeryturę. Start w dawnej stolicy Polski był więc dla niej jednym z ostatnich w karierze.

Mirosław zdyskwalifikowana

Mirosław na zawodach w Krakowie nie tylko straciła rekord świata, a w finale miała ogromnego pecha. Zaliczyła falstart i została dyskwalifikowana.

Wyścig finałowy wygrała reprezentantka Indonezjii, Made Rita. Drugie miejsce zajęła Natalia Kałucka. Nowa rekordzistka świata, Emma Hunt popełniła błąd i zajęła trzecią lokatę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Aleksandra Mirosławrekord świataEmma Hunt
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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