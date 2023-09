Produkty z nowej serii Go Active są sygnowane logotypem reprezentacji Polski, który znajduje się na etykietach napojów izotonicznych, wód witaminowych, a także żeli energetycznych. W działaniach promocyjnych i komunikacyjnych marka Biedronka będzie wykorzystywać grupowy wizerunek reprezentantek oraz reprezentantów Polski, w tym między innymi Wojciecha Szczęsnego, Piotra Zielińskiego i Ewy Pajor.

Reklama

– Po 13 latach wspierania polskiej piłki, Biedronka jeszcze bardziej rozszerza swoją współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wprowadzając do sprzedaży produkty linii Go Active sygnowane logotypem reprezentacji Polski. Są to produkty idealne zarówno dla piłkarzy i piłkarek reprezentujących polskie barwy narodowe, jak i dla osób amatorsko uprawiających sport i ceniących aktywny tryb życia. Tym samym demokratyzujemy dostęp do produktów, które do tej pory były dostępne wyłącznie w sklepach specjalistycznych. Wierzymy, że najlepszy skład produktów Go Active nie tylko przyczyni się do sukcesów na największych stadionach, ale również przypadnie do gustu milionom klientów Biedronki – mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor działu rozwoju jakości i kontroli marki własnej w sieci Biedronka.

Polski Związek Piłki Nożnej na początku czerwca przedstawił nową strategię biznesową. Jednym z jej kluczowych założeń jest indywidualne i proaktywne podejście do współpracy sponsoringowej oraz maksymalizowanie korzyści wynikających z kontraktów łączących federację z jej partnerami. Elementem współpracy z Biedronką od lat są produkty z wizerunkiem zawodników reprezentacji. Efektem ostatnich miesięcy pracy jest nowa linia Go Active sygnowana logotypem reprezentacji Polski, dystrybuowana w ponad 2500 sklepów sieci i dostępna tylko w Biedronce.

Reklama

– Rozwinięcie współpracy z siecią Biedronka, czyli wieloletnim sponsorem, to element realizacji naszej nowej strategii biznesowej, maksymalizujący synergię biznesową partnerów, a także potwierdzenie, że relacje na linii biznes – sport nie muszą ograniczać się tylko do standardowych działań. Razem szukamy nowych rozwiązań, dlatego w kolejnych miesiącach na półkach sieci sklepów Biedronka pojawią się też kolejne produkty, konsultowane z dietetyczką kadry kobiet oraz dietetykiem i szefem kuchni reprezentacji, które znajdą uznanie wśród naszych kibiców – mówi Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nowa seria Go Active to najwyższej jakości produkty, które zaspokoją potrzeby osób aktywnych fizycznie i prowadzących zdrowy styl życia. Z reprezentacją Polski łączy je bowiem nie tylko jej logotyp, ale również najlepszy skład, który pozwala na odpowiednie skomponowanie diety i dostarczenie organizmowi niezbędnych składników oraz witamin. Nowa linia produktów Go Active zawiera trzy rodzaje napojów izotonicznych i żele energetyczne w dwóch wersjach smakowych. W skład serii wchodzą również trzy warianty funkcjonalne wody witaminowej.

Wprowadzeniu brandowanej linii na rynek towarzyszyć będzie kampania reklamowa, która rozpocznie się 7 września, w dniu meczu Polska – Wyspy Owcze. Obejmie m.in. outdoor, animacje na bandach LED, działania w social mediach czy działania merchandisingowe. Stworzona została również specjalna strona internetowa www.najlepszysklad.com, na której znajdą się wszystkie niezbędne informacje dotyczące najnowszych produktów Go Active.