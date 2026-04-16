Tragiczna śmierć byłego bramkarza reprezentacji. Zginął na przejeździe kolejowym

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:28
Tragiczne informacje napłynęły z Austrii. Nie żyje były bramkarz piłkarskiej reprezentacji tego kraju. Alex Manninger zginął w wypadku drogowym w Salzburgu. W auto 48-latka, który w przeszłości grał m.in. w barwach Arsenalu Londyn i Juventusu Turyn uderzył pociąg.

Manninger był sam w samochodzie

Policja w Salzburgu nie podała nazwiska Manningera, ale austriacka stacja telewizyjna OeRF poinformowała, że były bramkarz zginął w wypadku na przejeździe kolejowym w czwartek rano. Policja przekazała agencji Associated Press, że samochód został uderzony i wciągnięty przez pociąg podczas przejazdu przez tory kolejowe. W aucie znajdował się tylko kierowca. Nikt inny nie odniósł obrażeń.

Policja została wezwana do wypadku drogowego z udziałem pociągu podmiejskiego i samochodu na przejeździe kolejowym. Kierowca samochodu, 48-letni mężczyzna, został wyciągnięty z pojazdu przez ratowników i przechodził resuscytację krążeniowo-oddechową. Policja udzieliła pomocy w resuscytacji z użyciem defibrylatora. Pomimo dalszych działań ratowników medycznych i lekarza pogotowia, resuscytacja nie przyniosła skutku. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń - poinformowała austriacka policja.

W bramce reprezentacji Austrii rozegrał 33 mecze

Manninger pod koniec lat 90. z Arsenalem wygrał Premier League, zdobył Puchar Anglii oraz dwukrotnie triumfował w meczu o Tarczę Wspólnoty. Jako zawodnik Juventusu Turyn w sezonie 2011/12 był najlepszy w Serie A. Rozegrał 33 mecze w reprezentacji Austrii. Zakończył karierę w 2017 roku.

Był wspaniałym ambasadorem austriackiej piłki nożnej, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wyznaczył standardy w swojej międzynarodowej karierze i zainspirował oraz ukształtował wielu młodych bramkarzy. Jego profesjonalizm, spokój i niezawodność uczyniły go ważnym członkiem swoich drużyn klubowych i narodowej. Jego osiągnięcia zasługują na najwyższy szacunek i będą pamiętane - podkreślił dyrektor sportowy Austriackiego Związku Piłki Nożnej (OeFB) Peter Schoettel.

Byłe kluby Manninger oddały mu hołd w portalach społecznościowych. Opłakujemy naszego byłego bramkarza, Alexandra Manningera, który tragicznie zginął w wypadku drogowym. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju, Aleksandrze - napisano w oświadczeniu klubu RB Salzburg na portalu X.

Źródło PAP
Tematy: wypadekpociągautoAlex Manninger
Powiązane
Broń
Reprezentant Panamy Gilberto Hernandez zginął w strzelaninie
Mecze La Liga odwołane. Co najmniej 4 osoby zginęły w płonącej pułapce
Mecze La Liga odwołane. Co najmniej 4 osoby zginęły w płonącej pułapce [FOTO]
Piłka nożna
12-letni piłkarz zginął tragicznie. Klub opłakuje śmierć Marcela
Piłka nożna
Siedmiu piłkarzy zginęło w wypadku autobusu. Dwunastu jest rannych
Rosyjscy żołnierze
Były piłkarz reprezentacji Rosji zginął na wojnie w Ukrainie. Trafił na front z więzienia
Diogo Jota nie żyje. Tragiczna śmierć piłkarza Liverpoolu
Policja podała prawdopodobną przyczynę wypadku, w którym zginął Diogo Jota i jego brat
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
European Commission presents digital age verification app
UE szykuje dużą zmianę. Von der Leyen: Nie ma już wymówek
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
wyprzedzanie traktora przez samochód Czy można wyprzedzać traktor na ciągłej linii?
Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie
Peter Magyar
Te słowa z Niemiec dają do myślenia. "Odpowiedzią na prawicę wcale nie musi być lewica"
