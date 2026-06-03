Skład reprezentacji Polski na mecz z Nigerią. Na nich postawi Jan Urban

Ostatni sprawdzian Polaków przed Ligą Narodów

Selekcjoner reprezentacji Polski nie podał nazwisk wszystkich piłkarzy, którzy mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczną od pierwszej minuty. Urban zapowiedział tylko, że będzie sporo zmian w składzie.

Dla opiekuna naszych orłów pojedynek z Nigerią będzie ostatnią szansą do sprawdzenia różnych wariantów personalnych i taktycznych przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją.

W bramce Grabara, w ataku Lewandowski

Urban na konferencji prasowej zdradził, że w środowy wieczór w bramce od pierwszej minuty zobaczymy Grabarę. W podstawowym składzie na pewno zobaczymy też Zielińskiego i Lewandowskiego. Kto zajmie pozostałych osiem miejsc w wyjściowej jedenastce?

Według Dziennik.pl trójkę stoperów tworzyć będą Oskar Wójcik, Jan Bednarek i Kacper Potulski. W rolę wahadłowych pełnić będą Norbert Wojtuszek i Nicola Zalewski. W środku pola obok Zielińskiego zagra Bartosz Slisz. Przed nimi ustawieni będą Sebastian Szymański i Jakub Kamiński. W ataku miejsce zarezerwowane jest dla Lewandowskiego.