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Skład reprezentacji Polski na mecz z Nigerią. Na nich postawi Jan Urban

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:57
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Polska - Nigeria [RELACJA NA ŻYWO]
Polska - Nigeria [RELACJA NA ŻYWO]/East News
Pewne jest, że w polskiej bramce w towarzyskim meczu z Nigerią stanie Kamil Grabara. Jan Urban w podstawowym składzie postawi też na Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Kogo jeszcze zobaczymy w pierwszej jedenastce? Dziennik.pl wytypował przypuszczalny skład biało-czerwonych.

Ostatni sprawdzian Polaków przed Ligą Narodów

Selekcjoner reprezentacji Polski nie podał nazwisk wszystkich piłkarzy, którzy mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczną od pierwszej minuty. Urban zapowiedział tylko, że będzie sporo zmian w składzie.

Dla opiekuna naszych orłów pojedynek z Nigerią będzie ostatnią szansą do sprawdzenia różnych wariantów personalnych i taktycznych przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją.

W bramce Grabara, w ataku Lewandowski

Urban na konferencji prasowej zdradził, że w środowy wieczór w bramce od pierwszej minuty zobaczymy Grabarę. W podstawowym składzie na pewno zobaczymy też Zielińskiego i Lewandowskiego. Kto zajmie pozostałych osiem miejsc w wyjściowej jedenastce?

Według Dziennik.pl trójkę stoperów tworzyć będą Oskar Wójcik, Jan Bednarek i Kacper Potulski. W rolę wahadłowych pełnić będą Norbert Wojtuszek i Nicola Zalewski. W środku pola obok Zielińskiego zagra Bartosz Slisz. Przed nimi ustawieni będą Sebastian Szymański i Jakub Kamiński. W ataku miejsce zarezerwowane jest dla Lewandowskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: składJan Urbanreprezentacja Polskirelacja na żywo
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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