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Maciej Rybus dostał ofertę powrotu z Rosji do Polski. Ten klub chce go zatrudnić

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:43
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Maciej Rybus dostał ofertę powrotu z Rosji do Polski. Ten klub chce go zatrudnić
Maciej Rybus dostał ofertę powrotu z Rosji do Polski. Ten klub chce go zatrudnić/Agencja Gazeta
Maciej Rybus po wybuchu wojny w Ukrainie nie zdecydował się na wyjazd z Rosji. Były reprezentant Polski do dziś przebywa w kraju rządzonym przez Władimira Putina. Jednak pojawiła się szansa powrotu do ojczyzny. Jeden z klubów złożył 36-latkowi propozycję gry w jego barwach.

Życie Rybusa w Rosji legło w gruzach

Po rozpoczęciu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę większość zagranicznych sportowców rozwiązała swoje kontrakty z klubami reprezentującymi kraj agresora i opuściła jego terytorium. W tym gronie nie znalazł się Rybus.

Polak cztery lata temu postanowił zostać w Rosji i nadal w niej mieszka. Sytuacja piłkarza jednak uległa w tym czasie znacznemu pogorszeniu. Jego rosyjska żona rozwiodła się z nim i zabrała ze sobą dzieci.

Nie tylko życie prywatne Rybusa legło w gruzach. Były reprezentant Polski, który w przeszłości grał w największych rosyjskich klubach Lokomotiwie Moskwa i Spartaku Moskwa z powodu notorycznych kłopotów ze zdrowiem wylądował na bezrobociu. Od 2024 roku. występował już tylko w amatorskiej Medialidze.

Rybus dostał ofertę gry w swoim byłym klubie

Widać więc jak na dłoni, że Rybusa w Rosji już nic nie trzyma, a przynajmniej nie tyle co wcześniej. Piłkarz, który przez lata tłumaczył swoją decyzję o pozostaniu w kraju agresora względami rodzinnymi ma teraz szansę na opuszczenie terytorium rządzonego przez Putina i powrót do Polski.

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Ofertę Rybusowi złożył klub, w którym uczył się grać w piłkę. Jak ustalił "Fakt", działacze Pelikana Łowicz zaproponowali swojemu wychowankowi grę w biało-zielonych barwach. Teraz decyzja zależy od 36-latka, który rozważa powrót na boisko. Były reprezentant Polski ostatni sezon w profesjonalnym futbolu rozegrał dwa lata temu, będąc zawodnikiem Rubina Kazań.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaMaciej RybusRybus
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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