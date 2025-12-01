Małżeństwo Rybusa przeszło do historii

Kłopoty Rybusa w lipcu 2024 roku. Wtedy wygasłą jego umowa w Rubinie Kazań. Były reprezentant Polski długo szukał nowego klubu, ale nikt nie chciał go zatrudnić. Problemy zawodowe zbiegły się w czasie z pogorszeniem relacji w małżeństwie.

Oficjalnie oboje wszystkiemu zaprzeczali, ale jak się okazało od kilku dni Rybus i Lana Bajmatowa są już rozwiedzeni. Była już żona piłkarza złożyła pozew o rozwód i podział majątku. Sąd w Moskwie uwzględnił jej żądania. Na razie jednak pełna treść wyroku nie została jeszcze opublikowana w rosyjskich mediach.

Rybus nie ma ani pieniędzy, ani żony, ani rodziny

Rybus swoją byłą już małżonkę poznał osiem lat temu. W 2018 roku para wzięła ślub. Owocem ich miłości jest dwójka dzieci Robert (2018) i Adriana (2021). To dla nich piłkarz zdecydował się pozostać w Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie.

Trzy i pół roku później Rybus został z niczym. Najpierw stracił pracę, później żonę i rodzinę. Trzeba też zaznaczyć, że decyzja byłego reprezentanta Polski o pozostaniu w Rosji nie spotkała się ze zrozumieniem w ojczyźnie. Polscy kibice w mediach społecznościowych często negatywnie wypowiadali się na temat życiowego wyboru Rybusa.