Rybus zagra w rodzinnym Łowiczu

Rybus 17 stycznia w rodzinnym Łowiczu weźmie udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej "Gwiazdy na Gwiazdkę". Wychowanek miejscowego Pelikana w przeszłości był patronem tego wydarzenia, ale po wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja się zmieniła.

Rybus nie zdecydował się na opuszczenie kraju agresora. Przez to stracił sympatię kibiców. Piłkarz swoją decyzję tłumaczył dobrem rodziny. Jego była już żona jest Rosjanką. W kraju rządzonym przez Władimira Putina urodzili się też jego dwaj synowie.

Żona rozwiodła się z Rybusem

Rybus i Lana Bajmatowa poznali się w 2017 roku. Para w 2018 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Miłość nie przetrwała jednak próby czasu, bo pod koniec 2025 roku Rosjanka oficjalnie ogłosiła, że rozwiodła się z byłym piłkarzem reprezentacji Polski.

Rybus w Rosji jest bezrobotny

Rybus pierwszy raz do Rosji wyjechał w 2012 roku. Wtedy za 2,7 mln euro trafił z Legii Warszawa do Tereka Grozny. W barwach tej drużyny rozegrał łącznie 109 spotkań, w których strzelił 18 goli i zanotował 20 asyst.

Dobre występy zaowocowały transferem do Francji. W 2016 roku Rybus został piłkarzem Olympique Lyon. Polak podpisał z nowym klubem trzyletni kontrakt, ale po zaledwie jednym sezonie wrócił do Rosji. Tym razem związał się z Lokomotiwem Moskwa, w którym grał przez pięć lat. Później reprezentował jeszcze Spartak Moskwa i Rubin Kazań.

Od czerwca 2024 roku Rybus jest bezrobotny. Jego kontrakt z Rubinem wygasł, a poszukiwania nowego pracodawcy skończyły się fiaskiem.