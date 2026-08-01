Poważna kontuzja Filipa Marchwińskiego. Piłkarz Cracovii nie zagra do końca sezonu

Uraz podczas treningu

Do kontuzji doszło podczas jednego z treningów Cracovii. Szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia zawodnika przekazał rzecznik prasowy krakowskiego klubu Kamil Jagodyński.

– Podczas jednego z treningów Filip Marchwiński doznał urazu skrętnego stawu kolanowego, w wyniku którego zerwał przeszczep więzadła krzyżowego przedniego. Przerwa w grze zależna będzie od rodzaju podjętej operacji i może potrwać około 10–12 miesięcy – poinformował przedstawiciel Cracovii. Oznacza to, że pomocnik nie pojawi się już na boisku w obecnym sezonie.

Kolejna poważna kontuzja kolana

Dla Marchwińskiego jest to już drugi podobny uraz w krótkim czasie. Poprzedniego zerwania więzadła w prawym kolanie doznał 19 stycznia 2025 roku.

Piłkarza ponownie czeka operacja oraz wielomiesięczna rehabilitacja. Dokładny termin jego powrotu do treningów będzie zależał od wybranej metody leczenia i przebiegu rekonwalescencji.

W Cracovii zagrał tylko 25 minut

Dwukrotny reprezentant Polski trafił do Cracovii latem na zasadzie wypożyczenia z włoskiego US Lecce. Krakowski klub zapewnił sobie również opcję definitywnego transferu zawodnika.

Marchwiński wystąpił w meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy przeciwko Lechowi Poznań. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a 24-latek spędził na boisku 25 minut.

Cracovia zagra z Pogonią Szczecin

W drugiej kolejce Ekstraklasy Cracovia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek na stadionie krakowskiego zespołu.