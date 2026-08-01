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Kapitalny mecz i emocje do ostatnich minut. Piast Gliwice ograł Wisłę Kraków 4:3

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 17:28
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Kapitalny mecz i emocje do ostatnich minut. Piast Gliwice ograł Wisłę Kraków 4:3
Kapitalny mecz i emocje do ostatnich minut. Piast Gliwice ograł Wisłę Kraków 4:3/PAP
Piast Gliwice wygrał z Wisłą Kraków 4:3 w niezwykle emocjonującym spotkaniu drugiej kolejki sezonu. Kibice zobaczyli siedem bramek, dwa rzuty karne i wiele sytuacji podbramkowych. Bohaterem gospodarzy został rezerwowy Leandro Sanca, który zdobył zwycięską bramkę w 88. minucie.

Piast szybko wypracował przewagę

Gliwiczanie przystępowali do spotkania po wyjazdowej porażce z Zagłębiem Lubin. Beniaminek z Krakowa rozpoczął natomiast sezon od zwycięstwa 2:1 nad GKS-em Katowice.

Trener Piasta Daniel Myśliwiec przed meczem podkreślał, że jego piłkarze muszą skuteczniej zachowywać się w obu polach karnych. Początek spotkania potwierdził jego słowa. Gospodarze już w pierwszym kwadransie stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, ale długo nie potrafili ich wykorzystać.

Przełamanie nastąpiło w 17. minucie. Po prostopadłym podaniu Ivana Limy Samuel Ntamack uciekł obrońcom Wisły i płaskim strzałem pokonał Marcela Łubika.

Krakowianie po stracie bramki ruszyli do ataku. Domen Gril musiał interweniować po uderzeniach Marko Bozicia i Macieja Kuziemki. Piłkarzom nie pomagała bardzo wysoka temperatura, dlatego przed upływem pół godziny gry sędzia zarządził przerwę na uzupełnienie płynów.

Krótko po wznowieniu Piast podwyższył prowadzenie. Hugo Vallejo zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i w 32. minucie zdobył bramkę na 2:0.

Wisła odpowiedziała, Gril obronił rzut karny

Goście nie zrezygnowali i jeszcze przed przerwą zmniejszyli straty. Gril najpierw wygrał pojedynek sam na sam z Boziciem, ale po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła pod nogi Jordiego Sancheza. Napastnik Wisły z bliskiej odległości zdobył bramkę kontaktową.

Najwięcej emocji w pierwszej połowie przyniósł doliczony czas gry. Po zagraniu ręką przez Igora Drapińskiego sędzia Tomasz Marciniak podyktował rzut karny dla Wisły. Do piłki podszedł Bozić, jednak jego strzał obronił Gril. Bramkarz Piasta miał także udział w zatrzymaniu dobitki Alana Urygi, po której piłka trafiła w słupek. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:1.

Gol za gol po zmianie stron

Druga połowa rozpoczęła się od kolejnych okazji. Wprowadzony na boisko Angel Rodado mógł doprowadzić do wyrównania, ale z kilku metrów nie zdołał pokonać Grila. Po drugiej stronie boiska przed szansą stanął Szczepan Mucha, jednak Łubik skutecznie interweniował.

W 55. minucie Wisła dopięła swego. Bozić precyzyjnie uderzył zza pola karnego i wyrównał na 2:2.

Dziesięć minut później gospodarze ponownie objęli prowadzenie. Maxence Maisonneuve zagrał piłkę ręką w pobliżu własnej bramki, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Jakub Łabojko.

Odpowiedź Wisły była natychmiastowa. Gril obronił jeszcze strzał Rodado, lecz do odbitej piłki dopadł Sanchez i uderzeniem głową zdobył swoją drugą bramkę w meczu. W 69. minucie na tablicy wyników było 3:3.

Rezerwowy zapewnił Piastowi zwycięstwo

Mimo upału oba zespoły do końca walczyły o komplet punktów. Decydujący cios zadali gliwiczanie. W 88. minucie Leandro Sanca, który wcześniej pojawił się na boisku z ławki rezerwowych, zdecydował się na strzał z dystansu. Łubik nie zdołał skutecznie interweniować i Piast po raz czwarty objął prowadzenie. Tym razem Wisła nie zdołała już odpowiedzieć. Gospodarze wygrali 4:3 i zdobyli pierwsze punkty w sezonie.

Piast Gliwice – Wisła Kraków 4:3 (2:1)

Bramki: Samuel Ntamack (17), Hugo Vallejo (32), Jakub Łabojko (65 – rzut karny), Leandro Sanca (88) – Jordi Sanchez (38, 69), Marko Bozić (55).

Żółte kartki: Igor Drapiński, Oskar Leśniak (Piast).

Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock).

Widzów: 5762.

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Źródło PAP
Tematy: ekstraklasaPiast Gliwicewisła kraków
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