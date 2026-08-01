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Remco Evenepoel po raz czwarty triumfuje w Clasica San Sebastian

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 18:01
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Remco Evenepoel po raz czwarty triumfuje w Clasica San Sebastian
Remco Evenepoel po raz czwarty triumfuje w Clasica San Sebastian/PAP/EPA
Remco Evenepoel wygrał 221-kilometrowy wyścig Clasica San Sebastian. Belgijski kolarz, mimo przebitej opony na 50 kilometrów przed metą, dogonił Richarda Carapaza i pokonał go w bezpośrednim finiszu. Było to jego rekordowe, czwarte zwycięstwo w tej imprezie.

Defekt nie zatrzymał Belga

Evenepoel, reprezentujący ekipę Red Bull-Bora-hansgrohe, przystępował do rywalizacji jako drugi zawodnik niedawno zakończonego Tour de France. Na trasie baskijskiego klasyku musiał jednak zmierzyć się z poważnymi problemami.

Około 50 kilometrów przed metą Belg złapał gumę i stracił kontakt z czołówką. Nie zrezygnował jednak z walki. Po samotnym pościgu zdołał dogonić Richarda Carapaza z zespołu EF Education-EasyPost, który zmierzał w kierunku mety na prowadzeniu.

Evenepoel lepszy od Carapaza na finiszu

Losy zwycięstwa rozstrzygnęły się w bezpośrednim pojedynku dwóch kolarzy. Na finiszu w San Sebastian szybszy okazał się Evenepoel, który wyprzedził Ekwadorczyka i odniósł czwarte w karierze zwycięstwo w prestiżowym baskijskim wyścigu. Belg został tym samym samodzielnym rekordzistą pod względem liczby triumfów w Clasica San Sebastian.

Tulett uzupełnił podium

Blisko pół minuty po prowadzącej dwójce linię mety osiągnęła kolejna grupa zawodników. Najszybszy z niej był Brytyjczyk Ben Tulett z Team Visma, który zajął trzecie miejsce. W wyścigu nie wystartowali reprezentanci Polski.

Wyniki Clasica San Sebastian

Dystans: 221,1 km

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 5:23.10

Richard Carapaz (Ekwador, EF Education-EasyPost) – ten sam czas

Ben Tulett (Wielka Brytania, Team Visma) – strata 29 s

Cristian Scaroni (Włochy, XDS Astana Team) – ten sam czas co Tulett

Pello Bilbao (Hiszpania, Bahrain Victorious) – ten sam czas

Giulio Ciccone (Włochy, Lidl-Trek) – ten sam czas

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Źródło PAP
Tematy: kolarstwoRemco EvenepoelSan Sebastian
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