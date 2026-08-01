Polska zagra z USA o złoto Ligi Narodów

Pięciosetowy thriller w drugim półfinale

Drugie spotkanie półfinałowe miało zupełnie inny przebieg niż wcześniejszy mecz podopiecznych Nikoli Grbicia ze Słoweńcami. Trwający ponad dwie i pół godziny pojedynek był zacięty, emocjonujący i stał na bardzo wysokim poziomie.

Obie drużyny miały lepsze i słabsze momenty, ale imponowały zaangażowaniem, szczególnie w grze obronnej. Wiele długich wymian kończyło się efektownymi akcjami, a losy awansu pozostawały nierozstrzygnięte aż do ostatnich piłek tie-breaka.

Amerykanie odwrócili losy końcówki

Decydujący set długo toczył się przy jedno- lub dwupunktowej przewadze reprezentacji Stanów Zjednoczonych. W końcówce szansę na przejęcie inicjatywy mieli jednak Japończycy, którzy objęli prowadzenie 12:11.

Amerykanie odpowiedzieli trzema punktami z rzędu. Ważną rolę odegrały zagrywki Ethana Champlina. Drugą piłkę meczową wykorzystał Matthew Anderson, skutecznie atakując z drugiej linii i kończąc spotkanie wynikiem 15:13.

Anderson zdobył w całym meczu 24 punkty. Takim samym dorobkiem mógł pochwalić się Jake Hanes. W reprezentacji Japonii najskuteczniejsi byli Yuji Nishida, który zanotował 19 punktów, oraz Yuki Ishikawa z 18 punktami.

Dla Japończyków była to pierwsza porażka w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej odnieśli 13 kolejnych zwycięstw.

Polska i USA po raz czwarty w finale

Amerykanie, podobnie jak Polacy, po raz czwarty wystąpią w finale Ligi Narodów. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nigdy jednak nie triumfowała w tych rozgrywkach.

Biało-czerwoni mają na koncie dwa zwycięstwa z 2023 i 2025 roku. W półfinale tegorocznego turnieju Polacy nie dali szans Słowenii, wygrywając w trzech setach: 25:16, 25:19 i 25:17.

Wyniki półfinałów Ligi Narodów

Słowenia – Polska 0:3 (16:25, 19:25, 17:25)

Japonia – USA 2:3 (19:25, 25:23, 25:20, 19:25, 13:15)

Program niedzielnych meczów

Mecz o brązowy medal: Słowenia – Japonia, godz. 9.40

Finał: Polska – USA, godz. 13.30