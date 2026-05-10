Dantejskie sceny w derbach stolicy. Dożywotnie zakazy dla sprawców zamieszek

Dożywotnie zakazy wstępu na stadion
Po niedokończonych derbach Pragi klub piłkarski Slavia zamknie do odwołania trybunę północną, gdzie znajduje się "kocioł" najgłośniejszych kibiców. Sprawcy zamieszek, którzy wtargnęli na murawę i zaatakowali kilku piłkarzy Sparty podczas sobotniego meczu Superligi, zostaną objęci dożywotnim zakazem wstępu na stadion.
Klub będzie domagał się od sprawców odszkodowania za całość poniesionych strat, w tym ewentualnej grzywny w milionowej wysokości od komisji dyscyplinarnej. Poinformował o tym prezes zarządu Slavii, Jaroslav Tvrdik, na portalu X.
Piłkarz wyrzucony z boiska za obrażanie sędziego
Dwaj piłkarze z kadry A Slavii zostali wykluczeni z drużyny za niesportowe zachowanie po derbach. Najlepszy strzelec rozgrywek, Tomas Chory, otrzymał swoją trzecią czerwoną kartkę w sezonie w 59. minucie za uderzenie łokciem w twarz obrońcy Asgera Soerensena. Obrońca David Doudera został wyrzucony z boiska na początku meczu za wulgarne uwagi pod adresem sędziego.