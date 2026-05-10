Dantejskie sceny w derbach stolicy. Dożywotnie zakazy dla sprawców zamieszek

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:54
Do wielkiego skandalu doszło w końcówce derbowego meczu w stolicy Czech. Na murawę stadionu w Pradze wtargnęli kibice Slavii, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty oraz fanów drużyny gości. Sprawą skandalicznego zachowanie sympatyków gospodarzy zajmie się komisja dyscyplinarna czeskiej federacji piłkarskiej, ale pierwsze decyzje zapadły już w niedzielę rano.

Dożywotnie zakazy wstępu na stadion

Po niedokończonych derbach Pragi klub piłkarski Slavia zamknie do odwołania trybunę północną, gdzie znajduje się "kocioł" najgłośniejszych kibiców. Sprawcy zamieszek, którzy wtargnęli na murawę i zaatakowali kilku piłkarzy Sparty podczas sobotniego meczu Superligi, zostaną objęci dożywotnim zakazem wstępu na stadion.

Klub będzie domagał się od sprawców odszkodowania za całość poniesionych strat, w tym ewentualnej grzywny w milionowej wysokości od komisji dyscyplinarnej. Poinformował o tym prezes zarządu Slavii, Jaroslav Tvrdik, na portalu X.

Piłkarz wyrzucony z boiska za obrażanie sędziego

Dwaj piłkarze z kadry A Slavii zostali wykluczeni z drużyny za niesportowe zachowanie po derbach. Najlepszy strzelec rozgrywek, Tomas Chory, otrzymał swoją trzecią czerwoną kartkę w sezonie w 59. minucie za uderzenie łokciem w twarz obrońcy Asgera Soerensena. Obrońca David Doudera został wyrzucony z boiska na początku meczu za wulgarne uwagi pod adresem sędziego.

Źródło PAP
