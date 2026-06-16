Dino Toppmoeller nowym trenerem RC Lens. Niemiec podpisał kontrakt do 2028 roku

Lens stawia na doświadczenie Toppmoellera

45-letni Dino Toppmoeller pozostawał bez pracy od stycznia, kiedy rozstał się z Eintrachtem Frankfurt. Teraz rozpoczyna nowy etap kariery, obejmując stanowisko pierwszego trenera RC Lens.

Niemiec zastąpił Pierre’a Sage’a, który po zakończeniu współpracy z francuskim klubem przeniósł się do angielskiego Crystal Palace.

Liga Mistrzów i rozwój młodych piłkarzy

Władze Lens nie ukrywają zadowolenia z pozyskania niemieckiego szkoleniowca. Dyrektor sportowy klubu Jean-Louis Leca podkreślił, że Toppmoeller idealnie wpisuje się w profil trenera, jakiego poszukiwano.

– Dino ma dokładnie taki profil, jakiego szukaliśmy. To szkoleniowiec, który poprowadził 45 meczów w europejskich pucharach, zna Ligę Mistrzów, mówi kilkoma językami, w tym francuskim, i ma reputację trenera rozwijającego młodych zawodników – powiedział Leca w oficjalnym komunikacie klubu.

Kolejne zagraniczne wyzwanie

Praca w Lens nie będzie pierwszym zagranicznym doświadczeniem w karierze Toppmoellera. Wcześniej Niemiec prowadził zespoły w Belgii oraz Luksemburgu, zdobywając cenne doświadczenie poza rodzimym rynkiem.

Teraz przed nim jedno z największych wyzwań – utrzymanie RC Lens w ścisłej czołówce francuskiej piłki oraz godna reprezentacja klubu na arenie międzynarodowej.

Wicemistrz Francji szykuje się do walki w Europie

RC Lens ma za sobą bardzo udany sezon. Drużyna z północnej Francji zakończyła rozgrywki Ligue 1 na drugim miejscu, ustępując jedynie Paris Saint-Germain. Strata do mistrza kraju wyniosła sześć punktów.

Dzięki znakomitej postawie w lidze klub zapewnił sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, gdzie pod wodzą nowego trenera będzie chciał potwierdzić swoją rosnącą pozycję w europejskim futbolu.