Łukasz Fabiański odchodzi z West Hamu. Klub nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem

Koniec przygody Fabiańskiego z West Hamem

West Ham United oficjalnie potwierdził, że nie przedłuży umowy z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni golkiper był częścią kadry pierwszego zespołu w minionym sezonie, jednak z powodu problemów zdrowotnych jego rola była ograniczona. Polak wystąpił zaledwie w jednym spotkaniu Premier League. Fabiański reprezentował barwy londyńskiego klubu przez kilka sezonów, stając się jednym z najbardziej cenionych zawodników zespołu i ulubieńcem kibiców.

Nie tylko Polak opuszcza klub

Wraz z Fabiańskim z West Hamem pożegna się również Adam Traore. Hiszpan malijskiego pochodzenia także nie będzie kontynuował kariery w ekipie „Młotów” po zakończeniu obecnego kontraktu.

Spadek po 14 latach gry w Premier League

Dla West Hamu miniony sezon zakończył się ogromnym rozczarowaniem. Klub spadł z Premier League po 14 latach nieprzerwanych występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Choć londyńczycy w ostatniej kolejce pokonali Leeds United 3:0, wynik ten nie wystarczył do utrzymania. Los zespołu zależał również od rezultatu meczu Tottenhamu Hotspur z Evertonem.

Nadzieje rozwiał Tottenham

West Ham mógł zachować miejsce w Premier League, gdyby Tottenham przegrał na własnym stadionie z Evertonem. Tak się jednak nie stało. „Koguty” wygrały 1:0, zapewniając sobie utrzymanie i jednocześnie przypieczętowując spadek West Hamu do Championship.

Dla Fabiańskiego oznacza to zamknięcie ważnego rozdziału w karierze. Na razie nie wiadomo, czy doświadczony bramkarz zdecyduje się kontynuować grę, czy zakończy profesjonalną karierę.