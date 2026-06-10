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Łukasz Fabiański odchodzi z West Hamu. Klub nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 15:13
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Łukasz Fabiański odchodzi z West Hamu. Klub nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem
Łukasz Fabiański odchodzi z West Hamu. Klub nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem/Shutterstock
Po wielu latach gry w barwach West Hamu United Łukasz Fabiański opuszcza londyński klub. Władze „Młotów” poinformowały, że wygasający kontrakt doświadczonego polskiego bramkarza nie zostanie przedłużony. Zespół żegna się z zawodnikiem po sezonie zakończonym spadkiem z Premier League.

Koniec przygody Fabiańskiego z West Hamem

West Ham United oficjalnie potwierdził, że nie przedłuży umowy z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni golkiper był częścią kadry pierwszego zespołu w minionym sezonie, jednak z powodu problemów zdrowotnych jego rola była ograniczona. Polak wystąpił zaledwie w jednym spotkaniu Premier League. Fabiański reprezentował barwy londyńskiego klubu przez kilka sezonów, stając się jednym z najbardziej cenionych zawodników zespołu i ulubieńcem kibiców.

Nie tylko Polak opuszcza klub

Wraz z Fabiańskim z West Hamem pożegna się również Adam Traore. Hiszpan malijskiego pochodzenia także nie będzie kontynuował kariery w ekipie „Młotów” po zakończeniu obecnego kontraktu.

Spadek po 14 latach gry w Premier League

Dla West Hamu miniony sezon zakończył się ogromnym rozczarowaniem. Klub spadł z Premier League po 14 latach nieprzerwanych występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Choć londyńczycy w ostatniej kolejce pokonali Leeds United 3:0, wynik ten nie wystarczył do utrzymania. Los zespołu zależał również od rezultatu meczu Tottenhamu Hotspur z Evertonem.

Nadzieje rozwiał Tottenham

West Ham mógł zachować miejsce w Premier League, gdyby Tottenham przegrał na własnym stadionie z Evertonem. Tak się jednak nie stało. „Koguty” wygrały 1:0, zapewniając sobie utrzymanie i jednocześnie przypieczętowując spadek West Hamu do Championship.

Dla Fabiańskiego oznacza to zamknięcie ważnego rozdziału w karierze. Na razie nie wiadomo, czy doświadczony bramkarz zdecyduje się kontynuować grę, czy zakończy profesjonalną karierę.

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Źródło PAP
Tematy: premier leagueWest Ham UnitedŁukasz Fabiański
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