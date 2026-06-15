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Pierwszy transfer Realu Madryt. "Królewscy" wydali ponad 50 mln euro

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:18
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Pierwszy transfer Realu Madryt. "Królewscy" wydali ponad 50 mln euro
Pierwszy transfer Realu Madryt. "Królewscy" wydali ponad 50 mln euro/Shutterstock
Marc Cucurella wraca do ojczyzny. Reprezentant Hiszpanii związał się z Realem Madryt. Piłkarz z nowym pracodawcą podpisał sześcioletni kontrakt. Były już gracz Chelsea Londyn jest pierwszym zawodnikiem, którego "Królewscy" zatrudnili od czasu ponownego mianowania Jose Mourinho na trenera.

Perez obiecał wzmocnić defensywę Realu

Ustalenia finansowe nie zostały ujawnione, ale brytyjskie media donosiły, że wartość umowy sięga 51,8 miliona funtów. Real Madryt i Chelsea FC osiągnęły porozumienie w sprawie transferu zawodnika Marca Cucurelli, który będzie związany z naszym klubem przez kolejne sześć sezonów, do 30 czerwca 2032 roku - poinformował Real w komunikacie.

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Drużyna z Madrytu chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26, w którym nie zdobyła tytułu w LaLidze i odpadła z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale. Prezes klubu Florentino Perez, który niedawno został wybrany na kolejną kadencję, podczas kampanii reelekcyjnej obiecał wzmocnić defensywę Realu.

Cucurella kluczowym piłkarzem reprezentacji Hiszpanii

Cucurella dołączył do Chelsea z Brighton & Hove Albion w 2022 roku za kwotę 63 milionów funtów, po czym rozegrał 163 mecze we wszystkich rozgrywkach dla klubu z zachodniego Londynu. 27-latek miał trudny pierwszy sezon na Stamford Bridge, ale później ugruntował pozycję i był podstawowym zawodnikiem. Wygrał z tym zespołem Ligę Konferencji oraz klubowe mistrzostwa świata w 2025 roku.

Od debiutu w reprezentacji Hiszpanii w 2021 roku stał się również kluczowym kadrowiczem. Do tej pory rozegrał w zespole narodowym 23 mecze i zdobył mistrzostwo Europy w 2024 roku. Jest w kadrze na mistrzostwa świata, które trwają w USA, Kanadzie i Meksyku. Hiszpania zacznie rozgrywki w poniedziałek meczem z Republiką Zielonego Przylądka.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnareal madryttransferMarc Cucurella
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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