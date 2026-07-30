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Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Po Ukrainie czas na Słowenię

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:29
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Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Po Ukrainie czas na Słowenię
Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Po Ukrainie czas na Słowenię/Agencja Gazeta
Polscy siatkarze turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo rozpoczęli od meczu z Ukrainą. Stawką pojedynku był awans do półfinału rozgrywek. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu zdobytego przed rokiem pewnie wygrali 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17). Ich kolejnym rywalem będzie Słowenia.

Polacy mogą przejść do historii

Nasi siatkarze w drodze do Chin zaliczyli 10 wygranych i dwie porażki. Po części zasadniczej Ligi Narodów zajęli drugie miejsce w tabeli. Apetyty polskich kibiców na końcowy triumf biało-czerwonych są wielkie. Tym bardziej, że w ostatnim turnieju eliminacyjnym podopieczni Nikoli Grbicia w efektownym stylu pokonali Brazylię 3:0, Francję 3:1 czy USA 3:0.

Jeśli Polakom uda się obronić tytuł, będą drugą drużyną w historii, która wygrała tę imprezę dwa lata z rzędu. Takim wyczynem może pochwalić się tylko Rosja, która triumfowała w edycjach rozgrywek w 2018 i 2019 roku.

Były trener Polaków selekcjonerem Ukrainy

Ćwierćfinałowy pojedynek polskich siatkarzy z Ukrainą był drugim spotkaniem obu reprezentacji w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W chińskim Linyi rywale sprawili biało-czerwonym sporo kłopotów. Po zaciętej grze lepsi okazali się Polacy, którzy wygrali 3:2. Dziś było zdecydowanie mniej emocji.

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Nasi wschodni sąsiedzi, których trenerem jest świetnie znany w nad Wisłą Raul Lozano w pierwszej partii nie zagrozili Polakom. W drugiej odsłownie Ukraińcy postawili na mocną zagrywkę i dzięki temu udało im się doprowadzić do remisu. W trzecim secie i czwartym secie biało-czerwoni pokazali swoją wyższość.

Polacy w najsilniejszym składzie

Polacy w Ningbo grają praktycznie w najsilniejszym składzie. W Chinach zabraknie tylko Jakuba Kochanowskiego. Nasz środkowy wraca do zdrowia po kontuzji kolana.

Polscy siatkarze sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów

  • rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
  • atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
  • przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka
  • środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak
  • libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Wyniki i program turnieju finałowego w Ligi Narodów

  • 29 lipca, środa
  • Słowenia - Turcja 3:0 (25:21, 35:33, 39:37)
  • Japonia - Chiny 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23)
  • 30 lipca, czwartek
  • Włochy - USA 0:3 (22:25, 21:25, 21:25)
  • Polska - Ukraina 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)
  • 1 sierpnia, sobota
  • półfinały (9.00, 13.30)
  • 2 sierpnia, niedziela
  • mecz o 3. miejsce, finał (9.00, 13.30)
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Źródło dziennik.pl
Tematy: relacja na żywoLiga Narodówpolska - ukraina
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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