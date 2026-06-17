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Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
32 minut temu
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Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"
Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"/Shutterstock
Bernardo Silva od nowego sezonu będzie grał w barwach Realu Madryt. Umowa "Królewskich" z byłym już piłkarzem Manchesteru City ma obowiązywać na dwa sezony, czyli do 30 czerwca 2028 roku. To kolejny zawodnik, który trafił na Santiago Bernabeu w letnim okienku transferowym.

Silva gra na mundialu

Obecnie Bernardo Silva uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W środę reprezentacja Portugalii z nim w składzie sensacyjnie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1:1.

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31-letni portugalski pomocnik już w połowie kwietnia potwierdził, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Manchesteru City. Z "The Citizens" od 2017 roku wywalczył 19 tytułów, w tym sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, a w 2023 roku triumfował w Lidze Mistrzów.

Real wydał 60 mln euro na Cucurellę

Dwa dni wcześniej poinformowano, że nowym piłkarzem Realu został Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea Londyn. Według brytyjskich mediów "Królewscy" za obrońcę reprezentacji Hiszpanii zapłacili ok. 60 mln euro.

Mourinho wrócił do Madrytu

Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnareal madryttransferBernardo Silva
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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