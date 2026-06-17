Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"

Silva gra na mundialu

Obecnie Bernardo Silva uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W środę reprezentacja Portugalii z nim w składzie sensacyjnie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1:1.

31-letni portugalski pomocnik już w połowie kwietnia potwierdził, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Manchesteru City. Z "The Citizens" od 2017 roku wywalczył 19 tytułów, w tym sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, a w 2023 roku triumfował w Lidze Mistrzów.

Real wydał 60 mln euro na Cucurellę

Dwa dni wcześniej poinformowano, że nowym piłkarzem Realu został Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea Londyn. Według brytyjskich mediów "Królewscy" za obrońcę reprezentacji Hiszpanii zapłacili ok. 60 mln euro.

Mourinho wrócił do Madrytu

Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery.