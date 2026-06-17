Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"

Silva gra na mundialu
Obecnie Bernardo Silva uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W środę reprezentacja Portugalii z nim w składzie sensacyjnie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1:1.
31-letni portugalski pomocnik już w połowie kwietnia potwierdził, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Manchesteru City. Z "The Citizens" od 2017 roku wywalczył 19 tytułów, w tym sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, a w 2023 roku triumfował w Lidze Mistrzów.
Real wydał 60 mln euro na Cucurellę
Dwa dni wcześniej poinformowano, że nowym piłkarzem Realu został Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea Londyn. Według brytyjskich mediów "Królewscy" za obrońcę reprezentacji Hiszpanii zapłacili ok. 60 mln euro.
Mourinho wrócił do Madrytu
Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.