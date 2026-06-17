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Ruben Amorim nowym trenerem AC Milan. Portugalczyk podpisał kontrakt do 2028 roku

Kacper Kilanowski
46 minut temu
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Ruben Amorim nowym trenerem AC Milan. Portugalczyk podpisał kontrakt do 2028 roku
Ruben Amorim nowym trenerem AC Milan. Portugalczyk podpisał kontrakt do 2028 roku/Shutterstock
Ruben Amorim został nowym szkoleniowcem AC Milan. Były trener Sportingu Lizbona i Manchesteru United podpisał z „Rossonerimi” kontrakt obowiązujący do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Portugalski szkoleniowiec ma zarabiać 3,5 mln euro rocznie.

Milan stawia na nowoczesny futbol

AC Milan oficjalnie potwierdził zatrudnienie 41-letniego trenera, podkreślając jego nowoczesne podejście do futbolu. W komunikacie klub zwrócił uwagę na ofensywną filozofię gry Amorima, a także jego zdolność do rozwijania młodych zawodników.

Według władz mediolańskiego klubu Portugalczyk wypracował styl oparty na solidnej organizacji zespołu, intensywnej grze w ataku oraz skutecznym wprowadzaniu młodych piłkarzy na najwyższy poziom.

„Trenowanie Milanu było moją ambicją”

Sam Amorim nie ukrywa, że objęcie stanowiska szkoleniowca AC Milan jest spełnieniem jednego z jego zawodowych marzeń.

– Są ambicje, które towarzyszą ci przez całą karierę, a dla mnie trenowanie AC Milan zawsze było jedną z nich – powiedział Portugalczyk w pierwszym oświadczeniu po podpisaniu umowy.

Nowy trener „Rossonerich” podkreślił również, że doskonale zdaje sobie sprawę z historii i prestiżu włoskiego giganta.

– Doskonale wiem, co reprezentuje ten klub: historię, prestiż i niezwykłą rzeszę kibiców na całym świecie. To wyzwanie, które podejmuję z dumą i entuzjazmem. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy i doświadczenia pasji, która każdego dnia napędza AC Milan – dodał.

Powrót po nieudanym epizodzie w Manchesterze United

Amorim pozostawał bez pracy od stycznia, kiedy zakończył współpracę z Manchesterem United. Wcześniej największe sukcesy odnosił w Sportingu Lizbona, z którym zdobywał mistrzostwa Portugalii i zyskał opinię jednego z najbardziej perspektywicznych trenerów młodego pokolenia.

Co ciekawe, będzie już trzecim portugalskim szkoleniowcem Milanu w ciągu ostatnich dwóch lat. Wcześniej klub prowadzili Paulo Fonseca oraz Sergio Conceicao, jednak obaj nie zdołali na dłużej utrzymać się na stanowisku.

Amorim zastępuje Allegriego

Nowy trener przejmuje drużynę po Massimiliano Allegrim, który został zwolniony po rozczarowującej końcówce sezonu. Milan nie wywalczył kwalifikacji do najbliższej edycji Ligi Mistrzów, co przesądziło o zmianie na ławce trenerskiej.

Sam Allegri szybko znalazł nowe miejsce pracy. Były szkoleniowiec Juventusu został trenerem Napoli, zastępując Antonio Conte. Włoski trener podpisał z mistrzami Włoch dwuletni kontrakt.

Nowy rozdział dla Rossonerich

Przed Rubenem Amorimem stoi trudne zadanie przywrócenia AC Milan do walki o najważniejsze trofea we Włoszech i Europie. Władze klubu liczą, że jego nowoczesna filozofia gry oraz umiejętność pracy z młodymi zawodnikami pozwolą rozpocząć nowy, bardziej udany rozdział w historii siedmiokrotnego zdobywcy Pucharu Europy.

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Źródło PAP
Tematy: serie aAC MilanRuben Amorim
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