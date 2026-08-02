Pierwszy medal Ligi Narodów dla Słowenii. Japonia bez medalu

Wyrównana walka o brąz

Spotkanie rozegrane w Ningbo zakończyło się zwycięstwem Słoweńców 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22). Każdy z setów był zacięty, jednak przez większość meczu inicjatywa należała do europejskiego zespołu.

Japończycy zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę jedynie w drugiej partii. Po emocjonującej końcówce wygrali ją 28:26 i doprowadzili do remisu. W pozostałych odsłonach Słoweńcy zachowywali więcej spokoju w decydujących akcjach i skutecznie wykorzystywali swoje szanse.

Mujanović i Mozić poprowadzili Słowenię

Najskuteczniejszym zawodnikiem zwycięskiego zespołu był Nik Mujanović, który zdobył 24 punkty. Niewiele mniej, bo 23 punkty, dołożył Rok Mozić. W reprezentacji Japonii najlepiej zaprezentował się Ran Takahashi. Przyjmujący zakończył spotkanie z dorobkiem 20 punktów.

Przełamana seria nieudanych meczów o podium

Dla Słowenii jest to pierwszy medal Ligi Narodów. Wcześniej drużyna trzykrotnie przegrywała spotkania o trzecie miejsce w 2021, 2024 i 2025 roku. Tym razem Słoweńcy wykorzystali swoją szansę i po raz pierwszy stanęli na podium rozgrywek.

Japonia po raz pierwszy zakończyła Ligę Narodów na czwartej pozycji. W 2023 roku wywalczyła brązowy medal, a rok później zajęła drugie miejsce.

Polska zagra z USA o złoto

Obaj medaliści meczu o trzecie miejsce przegrali wcześniej swoje półfinały. Słowenia uległa reprezentacji Polski 0:3, natomiast Japonia, która nie poniosła porażki w fazie zasadniczej, przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 2:3.

W finale biało-czerwoni zmierzą się z drużyną USA. Początek spotkania zaplanowano na godz. 13.30 czasu polskiego.