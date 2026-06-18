Real Madryt się nie zatrzymuje. Ibrahima Konate piłkarzem "Królewskich"

Konate trzecim wzmocnieniem Realu
Obecnie Konate uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W Liverpoolu grał od 2021 roku. Rozegrał w jego barwach 183 mecze i świętował m.in. mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25.
To trzeci pozyskany przez Real piłkarz w ostatnich dniach. W poniedziałek poinformowano, że do klubu trafił obrońca reprezentacji Hiszpanii Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea Londyn, natomiast w środę o kontrakcie z Portugalczykiem Bernardo Silvą, który odszedł z Manchesteru City.
Mourinho wrócił do Madrytu
Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.