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Real Madryt się nie zatrzymuje. Ibrahima Konate piłkarzem "Królewskich"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:35
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Real Madryt się nie zatrzymuje. Ibrahima Konate piłkarzem "Królewskich"
Real Madryt się nie zatrzymuje. Ibrahima Konate piłkarzem "Królewskich"/Shutterstock
Ibrahima Konate nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem. Piłkarz reprezentacji Francji długo nie szukał nowego miejsca pracy. 27-latek związał się z Realem Madryt. Umowa ma obowiązywać cztery sezony, czyli do 30 czerwca 2030 roku. To kolejny transfer dokonany przez "Królewskich" przed startem nowych rozgrywek.

Konate trzecim wzmocnieniem Realu

Obecnie Konate uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W Liverpoolu grał od 2021 roku. Rozegrał w jego barwach 183 mecze i świętował m.in. mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25.

Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"
Real Madryt rozkręca się na rynku transferowym. Bernardo Silva piłkarzem "Królewskich"

To trzeci pozyskany przez Real piłkarz w ostatnich dniach. W poniedziałek poinformowano, że do klubu trafił obrońca reprezentacji Hiszpanii Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea Londyn, natomiast w środę o kontrakcie z Portugalczykiem Bernardo Silvą, który odszedł z Manchesteru City.

Mourinho wrócił do Madrytu

Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnareal madryttransferIbrahima Konate
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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