Piłkarz reprezentacji kraju napadnięty w Brukseli. Siłą wywleczono go z auta

Bandyci zabrali piłkarzowi zegarek

Do zdarzenia doszło o godz. 6.30. Fuseini wrócił z klubu nocnego. Zaparkował auto na ulicy. Piłkarz był kompletnie zaskoczony atakiem pięciu czarnoskórych mężczyzn, którzy wywlekli go z samochodu.

Reprezentant Ghany został powalony na ziemię i okradziony. Stracił m.in. telefon i zegarek wart kilkanaście tysięcy euro. Według "Het Laatste Nieuws" był to Rolex, który kosztuje szacuje od 8 do 14 tysięcy euro.

🚨 Belçika’da futbolcuya sokak ortasında saldırı!



🇬🇭 Belçika’da forma giyen Ganalı futbolcu Mohammed Fuseini, Brüksel’de saldırıya uğradı.



📱⌚ Saldırganlar, Fuseini’nin cep telefonunu ve kol saatini çalarak olay yerinden kaçtı.



⚽ Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aslı… pic.twitter.com/0GX5VGiAqE — 11 NİSAN TV (@11nisan_com) July 29, 2026

Nagranie z napadu pomogło policji

Całe zajście zostało nagrane i opublikowane w mediach mediach społecznościowych. Dzięki temu policja szybko udało się zatrzymać jednego z bandytów. Skradzione przedmioty odzyskano. Trwają poszukiwania pozostałych napastników.

Na szczęście Fuseini nie odniósł poważniejszych obrażeń. Piłkarz był w stanie trenować z zespołem.