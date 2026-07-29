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Piłkarz reprezentacji kraju napadnięty w Brukseli. Siłą wywleczono go z auta

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:25
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Piłkarz reprezentacji kraju napadnięty w Brukseli. Siłą wywleczono go z auta
Piłkarz reprezentacji kraju napadnięty w Brukseli. Siłą wywleczono go z auta/Shutterstock
Mohammed Fuseini został napadnięty na jednej z ulic w stolicy Belgii. Bandyci zaczaili się na 24-letniego reprezentanta Ghany pod jego domem w Brukseli. Wywlekli piłkarza Royale Union SG z jego samochodu i okradli.

Bandyci zabrali piłkarzowi zegarek

Do zdarzenia doszło o godz. 6.30. Fuseini wrócił z klubu nocnego. Zaparkował auto na ulicy. Piłkarz był kompletnie zaskoczony atakiem pięciu czarnoskórych mężczyzn, którzy wywlekli go z samochodu.

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Reprezentant Ghany został powalony na ziemię i okradziony. Stracił m.in. telefon i zegarek wart kilkanaście tysięcy euro. Według "Het Laatste Nieuws" był to Rolex, który kosztuje szacuje od 8 do 14 tysięcy euro.

Nagranie z napadu pomogło policji

Całe zajście zostało nagrane i opublikowane w mediach mediach społecznościowych. Dzięki temu policja szybko udało się zatrzymać jednego z bandytów. Skradzione przedmioty odzyskano. Trwają poszukiwania pozostałych napastników.

Na szczęście Fuseini nie odniósł poważniejszych obrażeń. Piłkarz był w stanie trenować z zespołem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: napadpiłkarz reprezentacjiMohammed Fuseini
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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