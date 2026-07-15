Złodzieje chcieli obrabować dom Yamala. Do próby włamania doszło po meczu z Francją

Do próby włamania doszło o świcie
Doszło do próby włamania do domu w Esplugues de Llobregat - powiedział agencji AFP rzecznik katalońskiej policji Mossos d’Esquadra. Dodał, że ze względu na ochronę prywatności nie może ujawnić tożsamości właściciela.
O zdarzeniu poinformowały katalońskie media. Według dziennika "La Vanguardia" dom należy do Yamala. Do próby włamania doszło o świcie, kilka godzin po zakończeniu półfinałowego meczu, który zakończył się zwycięstwem hiszpańskiej drużyny. Yamal wywalczył w nim rzut karny, po którym padł gol na 1:0. Ostatecznie Hiszpania wygrała 2:0.
Złodzieje upatrzyli sobie domy piłkarzy
"La Vanguardia" przypomniała, że nieruchomość Yamala należała kiedyś do byłego piłkarza Barcelony Gerarda Pique i kolumbijskiej piosenkarki Shakiry, gdy byli parą. Katalońska policja poinformowała również, że prowadzi śledztwo w sprawie napadu z użyciem przemocy, do którego doszło w innym domu w Esplugues de Llobregat, niedaleko posesji Yamala.
Włamania do domów piłkarzy w Hiszpanii nie należą do rzadkości. W ostatnich latach ofiarami padli też m.in. Karim Benzema, Rodrygo i Dani Carvajal.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.