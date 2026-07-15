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Złodzieje chcieli obrabować dom Yamala. Do próby włamania doszło po meczu z Francją

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:04
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Złodzieje chcieli obrabować dom Yamala. Do próby włamania doszło po meczu z Francją
Złodzieje chcieli obrabować dom Yamala. Do próby włamania doszło po meczu z Francją/PAP/EPA
Lamine Yamal może mówić o sporym szczęściu. Kilka godzin po półfinałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata z Francją (2:0) doszło do próby włamania do domu hiszpańskiego piłkarza w Esplugues de Llobregat. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wspięło się na mur posesji, ale uciekli po interwencji ochroniarzy.

Do próby włamania doszło o świcie

Doszło do próby włamania do domu w Esplugues de Llobregat - powiedział agencji AFP rzecznik katalońskiej policji Mossos d’Esquadra. Dodał, że ze względu na ochronę prywatności nie może ujawnić tożsamości właściciela.

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O zdarzeniu poinformowały katalońskie media. Według dziennika "La Vanguardia" dom należy do Yamala. Do próby włamania doszło o świcie, kilka godzin po zakończeniu półfinałowego meczu, który zakończył się zwycięstwem hiszpańskiej drużyny. Yamal wywalczył w nim rzut karny, po którym padł gol na 1:0. Ostatecznie Hiszpania wygrała 2:0.

Złodzieje upatrzyli sobie domy piłkarzy

"La Vanguardia" przypomniała, że nieruchomość Yamala należała kiedyś do byłego piłkarza Barcelony Gerarda Pique i kolumbijskiej piosenkarki Shakiry, gdy byli parą. Katalońska policja poinformowała również, że prowadzi śledztwo w sprawie napadu z użyciem przemocy, do którego doszło w innym domu w Esplugues de Llobregat, niedaleko posesji Yamala.

Włamania do domów piłkarzy w Hiszpanii nie należą do rzadkości. W ostatnich latach ofiarami padli też m.in. Karim Benzema, Rodrygo i Dani Carvajal.

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Źródło PAP
Tematy: Lamine Yamalzłodziejemundial 2026
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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