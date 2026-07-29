Lewandowski wróci do Barcelony. "Do zobaczenia wkrótce"

Lewandowska zdradziła plany swoje i męża
Lewandowski za oceanem zagrał już w dwóch meczach. W obu nie trafił do siatki rywali, a jego drużyna Chicago Fire za każdym razem schodziła z boiska pokonana. Jak widać początek dla Polaka w amerykańskiej lidze MLS nie jest łatwy.
Niezależnie od tego jak dalej będzie układała się kariera Lewandowskiego za oceanem, to wiadomo, że piłkarz nie zamierza osiedlić się na stałe w Ameryce. Żona kapitana reprezentacji Polski zdradziła plany na przyszłość swoje i jej małżonka.
Lewandowscy wrócą do Barcelony
Anna Lewandowska w rozmowie z hiszpańskimi mediami oraz w swoich relacjach w mediach społecznościowych ogłosiła, że wraz z mężem szykuje wielki powrót do Barcelony. Oczywiście jeszcze nie teraz, ale po zakończeniu sportowej kariery przez jej życiowego partnera.
Tutaj mamy swój dom. Bardzo mocno związaliśmy się z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony oraz osiąść tutaj na stałe, kiedy Robert zakończy piłkarską karierę - powiedziała Lewandowska w rozmowie z jedną z hiszpańskich gazet. Barcelono, już za tobą tęsknię, ale do zobaczenia wkrótce - dodała żona piłkarza w relacji na Instagramie.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.