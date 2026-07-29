Lewandowski wróci do Barcelony. "Do zobaczenia wkrótce"

Lewandowska zdradziła plany swoje i męża

Lewandowski za oceanem zagrał już w dwóch meczach. W obu nie trafił do siatki rywali, a jego drużyna Chicago Fire za każdym razem schodziła z boiska pokonana. Jak widać początek dla Polaka w amerykańskiej lidze MLS nie jest łatwy.

Niezależnie od tego jak dalej będzie układała się kariera Lewandowskiego za oceanem, to wiadomo, że piłkarz nie zamierza osiedlić się na stałe w Ameryce. Żona kapitana reprezentacji Polski zdradziła plany na przyszłość swoje i jej małżonka.

Lewandowscy wrócą do Barcelony

Anna Lewandowska w rozmowie z hiszpańskimi mediami oraz w swoich relacjach w mediach społecznościowych ogłosiła, że wraz z mężem szykuje wielki powrót do Barcelony. Oczywiście jeszcze nie teraz, ale po zakończeniu sportowej kariery przez jej życiowego partnera.

Tutaj mamy swój dom. Bardzo mocno związaliśmy się z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony oraz osiąść tutaj na stałe, kiedy Robert zakończy piłkarską karierę - powiedziała Lewandowska w rozmowie z jedną z hiszpańskich gazet. Barcelono, już za tobą tęsknię, ale do zobaczenia wkrótce - dodała żona piłkarza w relacji na Instagramie.