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Mundial 2026. Meksyk - RPA [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:00
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Mundial 2026. Meksyk - RPA [RELACJA NA ŻYWO]
Mundial 2026. Meksyk - RPA [RELACJA NA ŻYWO]/East News
W meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata 2026 Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Faworytem spotkania są gospodarze. Początek spotkani na Estadio Azteca zaplanowano na godz. 21.00. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

Meksyk chce zmazać plamę

Gospodarze mundialu będą chcieli zmazać plamę sprzed czterech lat, kiedy odpadli już po fazie grupowej mistrzostw świata i po raz pierwszy w historii nie zagrali w fazie pucharowej. Meksyk w ostatnich trzech spotkaniach zanotował trzy zwycięstwa. Drużyna pokonała 5:1 Serbię, wygrała 1:0 z Australią oraz zwyciężyła 2:0 z Ghaną.

Reprezentacja "El Tri”, należy do tych, które w mistrzostwach świata grają najczęściej. Od 1994 roku Meksykanie regularnie biorą w nich udział, a turniej finałowy będą gościć już po raz trzeci. Wcześniej robili to w 1970 i 1986 roku. W obu przypadkach gospodarze osiągnęli ćwierćfinał, który pozostaje ich najlepszym osiągnięciem.

RPA po raz czwarty na mundialu

Reprezentacja RPA zagra na Mistrzostwach Świata po raz czwarty w swojej historii i po raz pierwszy od 2010 roku, kiedy była gospodarzem turnieju. Wszystkie dotychczasowe występy kończyła na fazie grupowej.

RPA wygrało swoją grupę kwalifikacyjną, wyprzedzając o jeden punkt Nigerię. Podopieczni Hugo Broosa przed mundialem zremisowali 1:1 z Jamajką i 0:0 z Nikaraguą oraz przegrali 1:2 z Panamą.

Bukmacherzy stawiają na Meksyk

Dzisiejsze spotkanie to powtórka meczu otwarcia z Mistrzostw Świata w 2010 roku. Do takiej sytuacji dochodzi po raz pierwszy w historii mundialu. Przed czterema laty padł remis 1:1. Dotychczas obie reprezentacje grały przeciwko sobie trzy razy, a wyniki tych meczów to 4:2 dla Meksyku, 2:1 dla RPA oraz wspomniany remis 1:1. Według bukmacherów zdecydowanym faworytem są "El Tri" (Meksyk - 1.42, remis - 4.45. RPA - 8.25).

  • Przewidywany skład Meksyku: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Gutierrez, Fidalgo - Alvarado, Jimenez, Quinones
  • Przewidywany skład RPA: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Adams, Mokoena - Appollis, Zwane, Mofokeng - Foster

Gdzie obejrzeć mecz Meksyk - RPA? Transmisja TV

Mecz otwarcia Meksyk - RPA odbędzie się w ramach 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026 w czwartek 11 czerwca 2026 o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanałach TVP 1 HD oraz TVP Sport HD. Spotkanie będzie można obejrzeć również online w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mistrzostwa światamundial 2026relacja na żywomecz otwarcia
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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