Mundial 2026. Meksyk - RPA [RELACJA NA ŻYWO]

Meksyk chce zmazać plamę

Gospodarze mundialu będą chcieli zmazać plamę sprzed czterech lat, kiedy odpadli już po fazie grupowej mistrzostw świata i po raz pierwszy w historii nie zagrali w fazie pucharowej. Meksyk w ostatnich trzech spotkaniach zanotował trzy zwycięstwa. Drużyna pokonała 5:1 Serbię, wygrała 1:0 z Australią oraz zwyciężyła 2:0 z Ghaną.

Reprezentacja "El Tri”, należy do tych, które w mistrzostwach świata grają najczęściej. Od 1994 roku Meksykanie regularnie biorą w nich udział, a turniej finałowy będą gościć już po raz trzeci. Wcześniej robili to w 1970 i 1986 roku. W obu przypadkach gospodarze osiągnęli ćwierćfinał, który pozostaje ich najlepszym osiągnięciem.

RPA po raz czwarty na mundialu

Reprezentacja RPA zagra na Mistrzostwach Świata po raz czwarty w swojej historii i po raz pierwszy od 2010 roku, kiedy była gospodarzem turnieju. Wszystkie dotychczasowe występy kończyła na fazie grupowej.

RPA wygrało swoją grupę kwalifikacyjną, wyprzedzając o jeden punkt Nigerię. Podopieczni Hugo Broosa przed mundialem zremisowali 1:1 z Jamajką i 0:0 z Nikaraguą oraz przegrali 1:2 z Panamą.

Bukmacherzy stawiają na Meksyk

Dzisiejsze spotkanie to powtórka meczu otwarcia z Mistrzostw Świata w 2010 roku. Do takiej sytuacji dochodzi po raz pierwszy w historii mundialu. Przed czterema laty padł remis 1:1. Dotychczas obie reprezentacje grały przeciwko sobie trzy razy, a wyniki tych meczów to 4:2 dla Meksyku, 2:1 dla RPA oraz wspomniany remis 1:1. Według bukmacherów zdecydowanym faworytem są "El Tri" (Meksyk - 1.42, remis - 4.45. RPA - 8.25).

Przewidywany skład Meksyku: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Gutierrez, Fidalgo - Alvarado, Jimenez, Quinones

Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Gutierrez, Fidalgo - Alvarado, Jimenez, Quinones Przewidywany skład RPA: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Adams, Mokoena - Appollis, Zwane, Mofokeng - Foster

Gdzie obejrzeć mecz Meksyk - RPA? Transmisja TV

Mecz otwarcia Meksyk - RPA odbędzie się w ramach 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026 w czwartek 11 czerwca 2026 o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanałach TVP 1 HD oraz TVP Sport HD. Spotkanie będzie można obejrzeć również online w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.