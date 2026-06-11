Trzy czerwone kartki i dwa gole w pojedynku Meksyk - RPA. Mecz otwarcia mundialu nie dostarczył wielu emocji

Quinones strzelcem pierwszego gola na mundialu

Gospodarze mundialu chcą zmazać plamę sprzed czterech lat, kiedy odpadli już po fazie grupowej mistrzostw świata i po raz pierwszy w historii nie zagrali w fazie pucharowej. "El Tri" zrobili pierwszy krok, by wyjść z grupy. Podopieczni Javiera Aguirre byli zdecydowanymi faworytami meczu otwarcia i nie zawiedli. Jednak trzeba zaznaczyć, że rywale nie zawiesili im wysoko poprzeczki.

Meksykanie już w 9. minucie otworzyli wynik spotkania. Strzelcem pierwszego gola na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku był Julian Quinones. 29-latek wykorzystał błąd bramkarza RPA, który źle wprowadził piłkę do gry.

Pierwszy gol mundialu z perspektywy... sędziego 🧐



🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/WZXnyEsjZe — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Meksyk wykorzystał grę w przewadze

Tuż po przerwie zobaczyliśmy pierwszą czerwoną kartkę na tegorocznych mistrzostwach świata. Yaya Sithole faulował wychodzącego na czystą pozycję Briana Gutierreza. Za to zagranie arbiter usunął piłkarza z Afryki z boiska.

𝗣𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗮 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝗮 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟲 🟥 𝐘𝐚𝐲𝐚 𝐒𝐢𝐭𝐡𝐨𝐥𝐞 wyrzucony z boiska za faul... chyba nie ma wątpliwości?



🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/42Hi2jtMhL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Gospodarze mundialu grę w przewadze wykorzystali w 67. minucie. Raul Jimenez z bliska strzałem głową pokonał bramkarza RPA.

𝐑𝐚𝐮𝐥 𝐉𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞𝐳 𝐦𝐚 𝐰𝐫𝐞𝐬𝐳𝐜𝐢𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐮!



🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/TZSxLED9XF — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Zwane usunięty z boiska za uderzenie rywala

Sytuacja drużyny z Afryki w tym momencie zrobiła się fatalna. Przegrywając 0:2 i grając w osłabieniu ciężko było liczyć na odrobienie strat. Tym bardziej, że w 84. minucie za uderzenie rywala bez piłki czerwoną kartką ukarany został Themba Zwane.

W doliczonym czasie gry sędzia jeszcze raz sięgnął do kieszeni po "czerwony kartonik". Tym razem ukarany został Cesar Montes. Meksykanin przerwał faulem kontrę RPA, a że był ostatnim zawodnikiem przed bramkarze, to arbiter zgodnie z przepisami usunął go z boiska.

Drugi mecz grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 4.00 czasu polskiego.