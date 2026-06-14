Mundial 2026. Efektowny gol Viniciusa Juniora. Brazylia zaczęła od remisu

Brazylia czeka 24 lata

Brazylijczycy pięciokrotnie, najczęściej w historii, wygrywali mistrzostwa świata. Żadna drużyna nie rozegrała (115) ani nie wygrała (76) więcej meczów na mundialu. Na tytuł czekają jednak od 24 lat. Ostatni raz triumfowali w 2002 roku w Korei i Japonii, gdy w finale pokonali Niemców 2:0 po dwóch golach Ronaldo, który został królem strzelców turnieju.

Obecnie dyspozycja "Kanarków" wskazuje jednak na to, że triumf na boiskach USA, Meksyku i Kanady będzie dla nich trudnym zadaniem. Brazylijczycy zajęli piąte miejsce w eliminacjach strefy południowoamerykańskiej, nie zachwycając stylem oraz wynikami. Wygrali jednak trzy ostatnie mecze towarzyskie przed mundialem, zdobywając w nich 11 bramek.

W reprezentacji Brazylii jest wielu wirtuozów i gwiazd światowego futbolu, na czele z Viniciusem Juniorem z Realu Madryt i Raphinhą z Barcelonmy. Jednak "Canarinhos" nie byli zdecydowanym faworytem w starciu z Marokiem - rewelacją poprzedniego mundialu w Katarze.

Hakimi gwiazdą Maroka

Marokańczycy w 2022 roku jako pierwsza afrykańska drużyna awansowała do półfinału mistrzostw świata. Medalu jednak nie zdobyli, gdyż w 1/2 finału przegrali z Francuzami 0:2, a w meczu o trzecie miejsce ulegli Chorwatom 1:2.

Największą gwiazdą reprezentacji Maroka jest wahadłowy Achraf Hakimi, który z Paris Saint-Germain dwa razy z rzędu triumfował w Lidze Mistrzów. Ważną postacią jest również Brahim Diaz z Realu Madryt, który jako jeden z trzech marokańskich piłkarzy w historii wygrał Champions League.

Maroko w kontrowersyjnych okolicznościach zostało zwycięzcą ostatniej edycji Pucharu Narodów Afryki, choć w finale przegrało z Senegalem 0:1. Jednak Komisja Odwoławcza Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) zweryfikowała wynik tego starcia jako walkower, gdyż w pewnym momencie Senegalczycy opuścili boisko jako wyraz protestu wobec decyzji sędziego.

Kapitalny gol Viniciusa Juniora

Marokańczycy przeważali od początku meczu rozgrywanego w stanie New Jersey i nie pozwalali wyjść Brazylijczykom ze swojej połowy. Groźny strzał oddał Hakimi, lecz piłka przeleciała obok słupka. W 21. minucie Diaz posłał prostopadłe podanie do Ismaela Saibariego. Zawodnik PSV Eindhoven wyprzedził dwóch obrońców i przelobował bramkarza Alissona.

Brazylijczycy wyrównali w 32. min, gdy Vinicius zbiegł z lewego skrzydła w pole karne i uderzył z ostrego kąta. Skrzydłowy Realu zdobył 10. bramkę w 50. występie w reprezentacji.

Pod koniec pierwszej połowy Lucas Paqueta efektownie złożył się do strzału, lecz marokański bramkarz Bono popisał się kapitalną interwencją.

Bramkarz Maroka kpotrzebował pomocy medycznej

Brazylijczycy mieli przewagę na początku drugiej połowy. Igor Thiago uderzył z dystansu, ale nie zaskoczył Bono. Później tempo meczu spadło. Obie drużyny grały ostrożniej i stwarzały znacznie mniej okazji.

Marokański obrońca Issa Diop popełnił poważny błąd, gdy niecelnie podał do tyłu. Do piłki pędził Raphinha, ale został uprzedzony przez bramkarza. Skrzydłowy Barcelony wpadł w Bono, który ucierpiał w tym starciu i potrzebował pomocy sztabu medycznego.

Słoweński sędzia Slavko Vincić doliczył do drugiej połowy 10 minut. Danilo Santos z bliska mógł strzelić zwycięskiego gola, ale trafił w bramkarza, który pewnie złapał piłkę. Następnie Neil El Aynaoui oddał potężny strzał zza pola karnego i zmusił do wysiłku Alissona.